Live Sport on TV this Weekend
Your one-stop-shop guide for TV sport this weekend
THURSDAY, AUGUST 6
SNOOKER
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC 2, EUROSPORT, 10AM
GOLF
ENGLISH CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 11.30AM
SOCCER
EL: BAYER L V RANGERS
BT SPORT 2, 5.15PM
GOLF
US PGA CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 6PM
SOCCER
EL: WOLVES V OLYMPIAKOS
VIRGIN MEDIA 2, 7.30PM
FRIDAY, AUGUST 7
SNOOKER
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC 2, 10AM
RUGBY
REBELS V BRUMBIES
SKY SPORTS ACTION, 10AM
GOLF
US PGA CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 6PM
SOCCER
CL: MAN CITY V REAL MADRID
RTE2, 7.30PM
SOCCER
CL: JUVENTUS V LYON
VIRGIN MEDIA TWO, 7.30
SATURDAY, AUGUST 8
SNOOKER
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC, EUROSPORT, 10AM
CYCLING
MILAN-SAN REMO
EUROSPORT 1, 3PM
HURLING
KILMALLOCK V AHANE, 5.30;
DOON V PATRICKSWELL, 7.30
RTE2, 5.10PM
GOLF
US PGA CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 6PM
SOCCER
CL: B MUNICH V CHELSEA
BT SPORT 1, 7PM
SUNDAY, AUGUST 9
SNOOKER
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC, EUROSPORT, 2PM
GOLF
ENGLISH CHAMPIONSHIP
SKYS SPORTS GOLF, 1.30PM
SOCCER
KILMARNOCK V CELTIC
SKY SPORTS FOOTBALL, 3.30
SOCCER
DERRY V SHAMROCK RVS
EIRSPORT 1, 4.45PM
GOLF
US PGA CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 6PM
Leave your comment
Share your opinions on