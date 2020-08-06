Live Sport on TV this Weekend

Colm Kinsella

Reporter:

Colm Kinsella

Email:

ckinsella@limerickleader.ie

Live Sport on TV this weekend

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THURSDAY, AUGUST 6

SNOOKER
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC 2, EUROSPORT, 10AM

GOLF
ENGLISH CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 11.30AM

SOCCER
EL: BAYER L V RANGERS
BT SPORT 2, 5.15PM

GOLF
US PGA CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 6PM

SOCCER
EL: WOLVES V OLYMPIAKOS
VIRGIN MEDIA 2, 7.30PM

FRIDAY, AUGUST 7

SNOOKER
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC 2, 10AM

RUGBY
REBELS V BRUMBIES
SKY SPORTS ACTION, 10AM

GOLF
US PGA CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 6PM

SOCCER
CL: MAN CITY V REAL MADRID
RTE2, 7.30PM

SOCCER
CL: JUVENTUS V LYON
VIRGIN MEDIA TWO, 7.30

SATURDAY, AUGUST 8

SNOOKER
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC, EUROSPORT, 10AM

CYCLING
MILAN-SAN REMO
EUROSPORT 1, 3PM

HURLING
KILMALLOCK V AHANE, 5.30;
DOON V PATRICKSWELL, 7.30
RTE2, 5.10PM

GOLF
US PGA CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 6PM

SOCCER
CL: B MUNICH V CHELSEA
BT SPORT 1, 7PM

SUNDAY, AUGUST 9

SNOOKER
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC, EUROSPORT, 2PM

GOLF
ENGLISH CHAMPIONSHIP
SKYS SPORTS GOLF, 1.30PM

SOCCER
KILMARNOCK V CELTIC
SKY SPORTS FOOTBALL, 3.30

SOCCER
DERRY V SHAMROCK RVS
EIRSPORT 1, 4.45PM

GOLF
US PGA CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 6PM