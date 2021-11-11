Search

11/11/2021

Live Sport on TV this Weekend

TV GUIDE: Live sport to watch on TV this weekend

Your guide to the weekend's live sport on TV

Reporter:

Colm Kinsella, Sports Editor

Email:

sport@limerickleader.ie

THURSDAY, NOVEMBER 11

GOLF
DUBAI CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 8AM

CRICKET
T20 WORLD CUP SEMI-FINAL
SKY SPORTS, 1.30PM

SOCCER
REP OF IRELAND V PORTUGAL
RTE2, 7PM

GOLF
HOUSTON OPEN
SKY SPORTS, 6PM

SOCCER
GREECE V SPAIN
VIRGIN MEDIA TWO, 7PM

FRIDAY, NOVEMBER 12

NBA BASKETBALL
HEAT @ CLIPPERS
SKY SPORTS, MIDNIGHT

NFL
RAVENS @ DOLPHINS
SKY SPORTS, 12.30AM

HORSE RACING
CHELTENHAM
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM

SOCCER
U21: REP OF IRELAND V ITALY
RTE2, 5PM

RUGBY
GLOUCESTER V BATH
BT SPORT2, 7.30PM

SATURDAY, NOVEMBER 13

GOLF
DUBAI CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 8AM

RUGBY
IRELAND V NEW ZEALAND
RTE2, CHANNEL4, 2.15PM

RUGBY
ENGLAND V AUSTRALIA
AMAZON PRIME, 5.30PM

DARTS
GRAND SLAM OF DARTS
SKY SPORTS 1PM & 7M

RUGBY
SCOTLAND V SOUTH AFRICA
AMAZON PRIME, 1PM

SUNDAY, NOVEMBER 14

NBA BASKETBALL
CELTICS @ CAVALIERS
CHANNEL

GOLF
DUBAI CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 8AM

HORSE RACING
FROM PUNCHESTOWN
RTE2, 12.20PM

SOCCER
LUXEMBOURG V REP OF IRELAND
RTE2, 7PM

BASKETBALL
IRELAND V CZECH REPUBLIC
TG4, 4.50PM

To continue reading this archived article for FREE,
please kindly register and/or log in.

Registration is absolutely 100% FREE and will help us personalise your experience on our sites. You can also sign up to our carefully curated newsletter(s) to keep up to date with your latest local news!

Register / Login

Most Popular

Multimedia

Sponsored Content

Local News

We've got Donegal Covered...

Subscribe or register today to discover more from DonegalLive.ie

Buy a paper

Buy the e-paper of the Donegal Democrat, Donegal People's Press, Donegal Post and Inish Times here for instant access to Donegal's premier news titles.

Buy Now
Get the news

Keep up with the latest news from Donegal with our daily newsletter featuring the most important stories of the day delivered to your inbox every evening at 5pm.

Register Here
Iconic Media is Ireland's largest independently owned regional newspaper and media group, with an unrivalled audience in print, online and mobile. We have 17 regional newspapers and 14 digital sites.

Iconic Digital Titles

  • Carlow Live
  • Clare Live
  • Derry Now
  • Donegal Live
  • Dundalk Democrat
  • Kildare Now
  • Kilkenny People
  • Leinster Express
  • Leinster Leader
  • Leitrim Observer
  • Limerick Leader
  • Longford Leader
  • Nenagh Live
  • Offaly Express
  • Tipperary Live
  • Waterford Live

    • Iconic Print Titles

  • Clonmel Nationalist
  • County Derry Post
  • Derry News
  • Donegal Democrat
  • Donegal Post
  • Donegal People's Press
  • Dundalk Democrat
  • Inish Times
  • Kilkenny People
  • Leinster Express
  • Leinster Leader
  • Leitrim Observer
  • Limerick Leader
  • Longford Leader
  • Midland Tribune
  • Tipperary Star
  • Tullamore Tribune

    • This website and its associated sites are full participating members of the Press Council of Ireland and supports the Office of the Press Ombudsman. This scheme in addition to defending the freedom of the press, offers readers a quick, fair and free method of dealing with complaints that they may have in relation to articles that appear on our pages. To contact the Office of the Press Ombudsman go to www.pressombudsman.ie or www.presscouncil.ie

    © 2021 Iconic Media