Live Sport on TV this Weekend

Your guide to the weekend's live sport on TV
THURSDAY, NOVEMBER 11
GOLF
DUBAI CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 8AM
CRICKET
T20 WORLD CUP SEMI-FINAL
SKY SPORTS, 1.30PM
SOCCER
REP OF IRELAND V PORTUGAL
RTE2, 7PM
GOLF
HOUSTON OPEN
SKY SPORTS, 6PM
SOCCER
GREECE V SPAIN
VIRGIN MEDIA TWO, 7PM
FRIDAY, NOVEMBER 12
NBA BASKETBALL
HEAT @ CLIPPERS
SKY SPORTS, MIDNIGHT
NFL
RAVENS @ DOLPHINS
SKY SPORTS, 12.30AM
HORSE RACING
CHELTENHAM
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM
SOCCER
U21: REP OF IRELAND V ITALY
RTE2, 5PM
RUGBY
GLOUCESTER V BATH
BT SPORT2, 7.30PM
SATURDAY, NOVEMBER 13
GOLF
DUBAI CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 8AM
RUGBY
IRELAND V NEW ZEALAND
RTE2, CHANNEL4, 2.15PM
RUGBY
ENGLAND V AUSTRALIA
AMAZON PRIME, 5.30PM
DARTS
GRAND SLAM OF DARTS
SKY SPORTS 1PM & 7M
RUGBY
SCOTLAND V SOUTH AFRICA
AMAZON PRIME, 1PM
SUNDAY, NOVEMBER 14
NBA BASKETBALL
CELTICS @ CAVALIERS
CHANNEL
GOLF
DUBAI CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 8AM
HORSE RACING
FROM PUNCHESTOWN
RTE2, 12.20PM
SOCCER
LUXEMBOURG V REP OF IRELAND
RTE2, 7PM
BASKETBALL
IRELAND V CZECH REPUBLIC
TG4, 4.50PM
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