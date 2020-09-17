Live Sport on TV this weekend
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
THURSDAY, SEPTEMBER 17
CYCLING
TOUR DE FRANCE, STAGE 18
TG4, EUROSPORT, 10.55AM
GOLF
US OPEN, 12.30PM
CHANNEL
ATHLETICS
DIAMOND LEAGUE
BBC2, 5.45PM
SOCCER
SHAMROCK RVS V AC MILAN
RTE2, 6.30PM
S0CCER
BRIGHTON V PORTSMOUTH
SKY SPORTS, 7.30PM
FRIDAY, SEPTEMBER 18
NFL
CINCINNATI V CLEVELAND
SKY SPORTS, 1AM
CYCLING
TOUR DE FRANCE, STAGE 19
TG4, EUROSPORT, 12.20PM
GOLF
US OPEN
SKY SPORTS GOLF, 12.30PM
RUGBY
BRISTOL V DRAGONS
BT SPORT2, 7PM
SOCCER
SLIGO RVS V BOHEMIANS
RTE2, 7.30PM
SATURDAY, SEPTEMBER 19
CYCLING
TOUR DE FRANCE, STAGE 20
TG4, EUROSPORT, 11.50AM
GOLF
US OPEN
SKY SPORTS, 2PM
RUGBY
LEINSTER V SARACENS
BT SPORT 3, 2PM
SOCCER
MAN UTD V C PALACE
SKY SPORTS, 5.30PM
HURLING
NA PIARSAIGH V DOON
RTE2, 7.15PM
SUNDAY, SEPTEMBER 20
SOCCER
SOUTHAMPTON V SPURS
BT SPORT 1, 11.30AM
RUGBY
TOULOUSE V ULSTER
VIRGIN MEDIA ONE, 12NOON
CYCLING
TOUR DE FRANCE FINAL STAGE
TG4, EUROSPORT, 11.50AM
SOCCER
CHELSEA V LIVERPOOL
SKY SPORTS, 4.30PM
GOLF
US OPEN
SKY SPORTS GOLF, 1PM
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