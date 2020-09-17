Live Sport on TV this weekend

Colm Kinsella

Reporter:

Colm Kinsella

Email:

ckinsella@limerickleader.ie

Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

THURSDAY, SEPTEMBER 17

CYCLING
TOUR DE FRANCE, STAGE 18
TG4, EUROSPORT, 10.55AM

GOLF
US OPEN, 12.30PM
CHANNEL

ATHLETICS
DIAMOND LEAGUE
BBC2, 5.45PM

SOCCER
SHAMROCK RVS V AC MILAN
RTE2, 6.30PM

S0CCER
BRIGHTON V PORTSMOUTH
SKY SPORTS, 7.30PM

FRIDAY, SEPTEMBER 18

NFL
CINCINNATI V CLEVELAND
SKY SPORTS, 1AM

CYCLING
TOUR DE FRANCE, STAGE 19
TG4, EUROSPORT, 12.20PM

GOLF
US OPEN
SKY SPORTS GOLF, 12.30PM

RUGBY
BRISTOL V DRAGONS
BT SPORT2, 7PM

SOCCER
SLIGO RVS V BOHEMIANS
RTE2, 7.30PM

SATURDAY, SEPTEMBER 19

CYCLING
TOUR DE FRANCE, STAGE 20
TG4, EUROSPORT, 11.50AM

GOLF
US OPEN
SKY SPORTS, 2PM

RUGBY
LEINSTER V SARACENS
BT SPORT 3, 2PM

SOCCER
MAN UTD V C PALACE
SKY SPORTS, 5.30PM

HURLING
NA PIARSAIGH V DOON
RTE2, 7.15PM

SUNDAY, SEPTEMBER 20

SOCCER
SOUTHAMPTON V SPURS
BT SPORT 1, 11.30AM

RUGBY
TOULOUSE V ULSTER
VIRGIN MEDIA ONE, 12NOON

CYCLING
TOUR DE FRANCE FINAL STAGE
TG4, EUROSPORT, 11.50AM

SOCCER
CHELSEA V LIVERPOOL
SKY SPORTS, 4.30PM

GOLF
US OPEN
SKY SPORTS GOLF, 1PM