Sport on TV this weekend
The Rugby World Cup final takes place this Saturday at 9am Irish time
THURSDAY
GOLF
WGC, HSBC CHAMPIONS FROM SHANGHAI
SKY SPORTS GOLF, 1.30AM
SNOOKER
CHINA WORLD OPEN
EUROSPORT 1, 6.25AM
GOLF
BERMUDA CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 4.30PM
SOCCER
LA LIGA: EIBAR V VILLARREAL, 6PM; GETAFE V GRENADA, 8.15PM
PREMIER SPORTS 1 FROM 5.55PM
FRIDAY
NFL
SAN FRANCISCO 49ERS AT ARIZONA CARDINALS
12.20AM, SKY SPORTS ACTION
CRICKET
T20, NEW ZEALAND V ENGLAND
SKY SPORTS CRICKET, 12.30AM
GOLF
WGC, HSBC CHAMPIONS FROM SHANGHAI
SKY SPORTS GOLF, 2AM
RUGBY
WORLD CUP 3RD-4TH PLACE, WALES V NEW ZEALAND
RTE2, UTV, 8.30AM
SATURDAY
GOLF
WGC, HSBC CHAMPIONS FROM SHANGHAI
SKY SPORTS GOLF, 2.30AM
SNOOKER
CHINA WORLD OPEN SEMI-FINALS,
EUROSPORT 1, 5.55AM
RUGBY
WORLD CUP FINAL: ENGLAND V SOUTH AFRICA
RTE 2, UTV, EIR SPORT 1, 8AM
CRICKET
ICC MEN'S T20 WORLD CUP 3RD PLAY-OFF & FINAL
SKY SPORTS CRICKET 10.10AM & 3.30PM
SOCCER
PREMIER LEAGUE: BOURNEMOUTH V MANCHESTER UTD
BT SPORT 1, 12NOON
HORSE RACING
WETHERBY: CHARLIE HALL CHASE,
ITV 4, 1PM
SOCCER
PREMIER LEAGUE: ASTON VILLA V LIVERPOOL
PREMIER SPORTS 1, 2.30PM
RUGBY
PRO14: OSPREYS V CONNACHT,
TG4, 5.10PM
HOCKEY
WOMENS OLYMPIC QUALIFIER: IRELAND V CANADA
RTE2, 6.30PM
RUGBY
PRO14: CARDIFF V MUNSTER,
TG4, EIRSPORT 1, 7.30PM
SOCCER
LA LIGA, REAL MADRID V REAL BETIS
PREMIER SPORTS 2, 7.55PM
SUNDAY
CRICKET
2ND T20, NEW ZEALAND V ENGLAND
SKY SPORTS CRICKET, 12.30AM
GOLF
WGC, HSBC CHAMPIONS FROM SHANGHAI
SKY SPORTS GOLF, 2.30AM
SOCCER
WOMENS FAI CUP FINAL: PEAMOUNT V WEXFORD YOUTHS, 12.05PM
MEN'S FAI CUP FINAL: DUNDALK V SHAMROCK ROVERS
RTE2, 3.40PM
SOCCER
PREMIER LEAGUE: CRYSTAL PALACE V LEICESTER CITY, 2PM; EVERTON V SPURS, 4.30PM;
SS PREMIER LEAGUE, 1.30PM
HOCKEY
WOMENS OLYMPIC QUALIFIER, SECOND LEG, IRELAND V CANADA,
RTE 2, 6.30PM
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