Sport on TV this weekend

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Sport on TV this weekend

The Rugby World Cup final takes place this Saturday at 9am Irish time

THURSDAY

GOLF

WGC, HSBC CHAMPIONS FROM SHANGHAI

SKY SPORTS GOLF, 1.30AM

SNOOKER

CHINA WORLD OPEN

EUROSPORT 1, 6.25AM

GOLF

BERMUDA CHAMPIONSHIP

SKY SPORTS GOLF, 4.30PM

SOCCER

LA LIGA: EIBAR V VILLARREAL, 6PM; GETAFE V GRENADA, 8.15PM

PREMIER SPORTS 1 FROM 5.55PM

FRIDAY

NFL

SAN FRANCISCO 49ERS AT ARIZONA CARDINALS

12.20AM, SKY SPORTS ACTION

CRICKET

T20, NEW ZEALAND V ENGLAND

SKY SPORTS CRICKET, 12.30AM

GOLF

WGC, HSBC CHAMPIONS FROM SHANGHAI

SKY SPORTS GOLF, 2AM

RUGBY

WORLD CUP 3RD-4TH PLACE, WALES V NEW ZEALAND

RTE2, UTV, 8.30AM

SATURDAY

GOLF

WGC, HSBC CHAMPIONS FROM SHANGHAI

SKY SPORTS GOLF, 2.30AM

SNOOKER

CHINA WORLD OPEN SEMI-FINALS,

EUROSPORT 1, 5.55AM

RUGBY

WORLD CUP FINAL: ENGLAND V SOUTH AFRICA

RTE 2, UTV, EIR SPORT 1, 8AM

CRICKET

ICC MEN'S T20 WORLD CUP 3RD PLAY-OFF & FINAL

SKY SPORTS CRICKET 10.10AM & 3.30PM

SOCCER

PREMIER LEAGUE: BOURNEMOUTH V MANCHESTER UTD

BT SPORT 1, 12NOON

HORSE RACING

WETHERBY: CHARLIE HALL CHASE,

ITV 4, 1PM

SOCCER

PREMIER LEAGUE: ASTON VILLA V LIVERPOOL

PREMIER SPORTS 1, 2.30PM

RUGBY

PRO14: OSPREYS V CONNACHT,

TG4, 5.10PM

HOCKEY

WOMENS OLYMPIC QUALIFIER: IRELAND V CANADA

RTE2, 6.30PM

RUGBY

PRO14: CARDIFF V MUNSTER,

TG4, EIRSPORT 1, 7.30PM

SOCCER

LA LIGA, REAL MADRID V REAL BETIS

PREMIER SPORTS 2, 7.55PM

SUNDAY

CRICKET

2ND T20, NEW ZEALAND V ENGLAND

SKY SPORTS CRICKET, 12.30AM

GOLF

WGC, HSBC CHAMPIONS FROM SHANGHAI

SKY SPORTS GOLF, 2.30AM

SOCCER

WOMENS FAI CUP FINAL: PEAMOUNT V WEXFORD YOUTHS, 12.05PM

MEN'S FAI CUP FINAL: DUNDALK V SHAMROCK ROVERS

RTE2, 3.40PM

SOCCER

PREMIER LEAGUE: CRYSTAL PALACE V LEICESTER CITY, 2PM; EVERTON V SPURS, 4.30PM;

SS PREMIER LEAGUE, 1.30PM

HOCKEY

WOMENS OLYMPIC QUALIFIER, SECOND LEG, IRELAND V CANADA,

RTE 2, 6.30PM