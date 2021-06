Limerick minor football panel confirmed for 2021

Limerick minor football manager Kevin Denihan and his backroom team have confirmed their panel for the 2021 season. The panel will be captain by Darragh Murray (Monaleen) with Vice Captain Cathal O'Mahony (Galbally) also taking a lead role.

Limerick play host to Tipperary on July 21 in the Munster Quarter Final.

LIMERICK MINOR FOOTBALL PANEL 2021



Ruairi Cronin Ahane

Calum Ryan Askeaton/Ballysteen

Matt Moane Askeaton/Ballysteen

Jamie Behan Ballybrown

Colm O’Loughlin Bruff

John Fitzgerald Cappagh

Ross McNally Claughaun

Rob Galligan Claughaun

Calum Boyle Fr.Caseys

Culann Quigley Fr.Caseys

Dylan O’Connor Fr.Caseys

Ronan Quirke Fr.Caseys

Michael Kilbridge Fr.Caseys

Marc Nolan Fr.Caseys

Cathal O’Mahony (Vice-Captain) Galbally

Owen O’Sullivan Galbally

Jack Ryan Galtee Gaels

Darragh Murray (Captain) Monaleen

Conall O’Duinn Monaleen

Oisín O’Connor Monaleen

Darrragh Clifford Monaleen

Stephen Kiely Monaleen

Jack Somers Mungret

Aaron Neville Newcastle West

Oisín Collins Newcastle West

Sean Geraghty Newcastle West

Emmett Rigter Newcastle West

Craig MacInnes St.Kierans

Lorcan Murphy St.Kierans

Shane Cross St.Patricks

Killian O’Mahony St.Senans

Oisín O’Farrell St.Senans

LIMERICK MINOR FOOTBALL MANAGEMENT & BACKROOM TEAM 2021

Kevin Denihan Galbally Manager

Andy Lane St. Senans Lead Coach

David Devane Dingle Selector

Gerry Butler Claughaun Selector

Michael Lenihan Mountcollins Selector

Dermot Dineen Monaleen Goal Keeper coach

Niall Kearney Galbally Video Analysis

Anthony McCarthy Kilteely Dromkeen Stats

Jacqueline O' Connor Athea Liaison/Covid Officer

Angela Hogan Whitegate Physio

James O' Leary Aravale Rovers S&C