Limerick team to face Waterford in Allianz Hurling League named

THE Limerick senior hurling side to face Waterford in round three of the Allianz Hurling League at Walsh Park this Sunday, 3.45pm, has been named.

All-Ireland winning captain Declan Hannon returns to the starting line-up at centre half-back.

Sunday's game will also see an Allianz Hurling League debut at wing back for Garryspillane's Mark Quinlan.

After drawing their opening round fixture with Tipperary, Limerick lost out to Shane O'Neill's Galway in their second Group A outing on Sunday last at Pearse Stadium last weekend.

Sunday's game will be live on TG4.

LIMERICK SH team v Waterford

1. Nicky Quaid (Effin)

2. Sean Finn (Bruff)

3. Dan Morrissey (Ahane)

4. Richie English (Doon)

5. Mark Quinlan (Garryspillane)

6. Declan Hannon (Adare) Captain

7. Kyle Hayes (Kildimo/Pallaskenry)

8. Cian Lynch (Patrickswell)

9. Darragh O’Donovan (Doon)

10. Tom Morrissey (Ahane)

11. David Reidy (Dromin-Athlacca)

12. Conor Boylan (Na Piarsaigh)

13. Aaron Gillane (Patrickswell)

14. Seamus Flanagan (Feohanagh-Castlemahon)

15. Peter Casey (Na Piarsaigh)

16. Barry Hennessy (Kilmallock)

17. Adrian Breen (Na Piarsaigh)

18. Ronan Connolly (Adare)

19. Aaron Costello (Kilmallock)

20. Colin Coughlan (Ballybrown)

21. David Dempsey (Na Piarsaigh)

22. Robbie Hanley (Kilmallock)

23. Barry Nash (South Liberties)

24. William O’Donoghue (Na Piarsiagh)

25. Cathal O’Neill (Crecora/Manister)

26. Pat Ryan (Doon)