Live sport on TV this weekend
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
THURSDAY, APRIL 22
SNOOKER
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC 2, EUROSPORT, 1PM
GOLF
CLASSIC OF NEW ORLEANS
SKY SPORTS, 7PM
DARTS
PREMIER LEAGUE
SKY SPORTS, 7PM
SOCCER
LEICESTER CITY V WEST BROM
BT SPORT 1, 7.30PM
SOCCER
BARCELONA V GETAFE
LA LIGA TV, 9PM
FRIDAY, APRIL 23
SNOOKER
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC 2, EUROSPORT 1, 10AM
RUGBY
ULSTER V CONNACHT
EIRSPORT 1, 8PM
SOCCER
SHAMROCK RVS V BOHEMIANS
RTE 2, 7.30PM
GOLF
CLASSIC OF NEW ORLEANS
SKY SPORTS, 7PM
SOCCER
ARSENAL V EVERTON
SKY SPRTS, 7.30PM
SATURDAY, APRIL 24
SOCCER
LIVERPOOL V NEWCASTLE
BT SPORT 1, 11.30AM
HORSE RACING
FROM SANDOWN
UTV, 1.25PM
SOCCER
WEST HAM V CHELSEA
SKY SPORTS, 5.30PM
RUGBY
LEINSTER V MUNSTER
EIRSPORT 1, 7PM
GOLF
CLASSIC OF NEW ORLEANS
SKY SPORTS, 6PM
SUNDAY, APRIL 25
SOCCER
WOLVES V BURNLEY
BBC 1, 11.45AM
SOCCER
LEDS UTD V MAN UTD
SKY SPORTS, 1PM
HORSE RACING
FROM NAVAN
TG4, 1.45PM
SOCCER
MAN CITY V SPURS
SKY SPORTS, 4PM
GOLF
CLASSIC OF NEW ORLEANS
SKY SPORTS, 6PM
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