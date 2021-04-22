Live sport on TV this weekend

Colm Kinsella

Reporter:

Colm Kinsella

Email:

ckinsella@limerickleader.ie

Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

THURSDAY, APRIL 22

SNOOKER
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC 2, EUROSPORT, 1PM

GOLF
CLASSIC OF NEW ORLEANS
SKY SPORTS, 7PM

DARTS
PREMIER LEAGUE
SKY SPORTS, 7PM

SOCCER
LEICESTER CITY V WEST BROM
BT SPORT 1, 7.30PM

SOCCER
BARCELONA V GETAFE
LA LIGA TV, 9PM

FRIDAY, APRIL 23

SNOOKER
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC 2, EUROSPORT 1, 10AM

RUGBY
ULSTER V CONNACHT
EIRSPORT 1, 8PM

SOCCER
SHAMROCK RVS V BOHEMIANS
RTE 2, 7.30PM

GOLF
CLASSIC OF NEW ORLEANS
SKY SPORTS, 7PM

SOCCER
ARSENAL V EVERTON
SKY SPRTS, 7.30PM

SATURDAY, APRIL 24

SOCCER
LIVERPOOL V NEWCASTLE
BT SPORT 1, 11.30AM

HORSE RACING
FROM SANDOWN
UTV, 1.25PM

SOCCER
WEST HAM V CHELSEA
SKY SPORTS, 5.30PM

RUGBY
LEINSTER V MUNSTER
EIRSPORT 1, 7PM

GOLF
CLASSIC OF NEW ORLEANS
SKY SPORTS, 6PM

SUNDAY, APRIL 25

SOCCER
WOLVES V BURNLEY
BBC 1, 11.45AM

SOCCER
LEDS UTD V MAN UTD
SKY SPORTS, 1PM

HORSE RACING
FROM NAVAN
TG4, 1.45PM

SOCCER
MAN CITY V SPURS
SKY SPORTS, 4PM

GOLF
CLASSIC OF NEW ORLEANS
SKY SPORTS, 6PM