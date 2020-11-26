Live Sport on TV this Weekend
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
THURSDAY, NOVEMBER 26
GOLF
DUNHILL CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 10AM
NFL
TEXANS @ LIONS; WASHINGTON @ COWBOYS; RAVENS @ STEELERS
SKY SPORTS, 5PM
SOCCER
DUNDALK V RAPID VIENNA
VIRGIN MEDIA 2, 7.30PM
SOCCER
MOLDE V ARSENAL
BT SPORT 2, 5.30PM
FRIDAY, NOVEMBER 27
GOLF
DUNHILL CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 10AM
DARTS
PLAYERS CHAMPIONSHIP
ITV 4, 12.45PM
RUGBY
NEWCASTLE V SALE
BT SPORT 1, 7PM
SOCCER
CRYSTAL PALACE V NEWCASTLE
AMAZON PRIME, 8PM
CRICKET
T20: SOUTH AFRICA V ENGLAND
SKY SPORTS, 3.30PM
SATURDAY, NOVEMBER 28
RUGBY
ARGENTINA V NEW ZEALAND
SKY SPORTS, 8.15AM
SOCCER
BRIGHTON V LIVERPOOL
BT SPORT 1, 11.30AM
HURLING
KILKENNY V WATERFORD
RTE2, 5.15PM
RUGBY
CONNACHT V OSPREYS
TG4, 7.15PM
RUGBY
WALES V ENGLAND
PREMIER SPORT 2, 3.30PM
SUNDAY, NOVEMBER 29
GOLF
DUNHILL CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 10AM
HORSE RACING
FAIRYHOUSE
RTE2, 12.50PM
SOCCER
CHELSEA V SPURS
SKY SPORTS, 4.30PM
RUGBY
IRELAND V GEORGIA
RTE 1, 1.40PM
HURLING
LIMERICK V GALWAY
RTE2, 3.20PM
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