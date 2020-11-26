Live Sport on TV this Weekend

Colm Kinsella

Reporter:

Colm Kinsella

Email:

ckinsella@limerickleader.ie

Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

THURSDAY, NOVEMBER 26

GOLF
DUNHILL CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 10AM

NFL
TEXANS @ LIONS; WASHINGTON @ COWBOYS; RAVENS @ STEELERS
SKY SPORTS, 5PM

SOCCER
DUNDALK V RAPID VIENNA
VIRGIN MEDIA 2, 7.30PM

SOCCER
MOLDE V ARSENAL
BT SPORT 2, 5.30PM

FRIDAY, NOVEMBER 27

GOLF
DUNHILL CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 10AM

DARTS
PLAYERS CHAMPIONSHIP
ITV 4, 12.45PM

RUGBY
NEWCASTLE V SALE
BT SPORT 1, 7PM

SOCCER
CRYSTAL PALACE V NEWCASTLE
AMAZON PRIME, 8PM

CRICKET
T20: SOUTH AFRICA V ENGLAND
SKY SPORTS, 3.30PM

SATURDAY, NOVEMBER 28

RUGBY
ARGENTINA V NEW ZEALAND
SKY SPORTS, 8.15AM

SOCCER
BRIGHTON V LIVERPOOL
BT SPORT 1, 11.30AM

HURLING
KILKENNY V WATERFORD
RTE2, 5.15PM

RUGBY
CONNACHT V OSPREYS
TG4, 7.15PM

RUGBY
WALES V ENGLAND
PREMIER SPORT 2, 3.30PM

SUNDAY, NOVEMBER 29

GOLF
DUNHILL CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 10AM

HORSE RACING
FAIRYHOUSE
RTE2, 12.50PM

SOCCER
CHELSEA V SPURS
SKY SPORTS, 4.30PM

RUGBY
IRELAND V GEORGIA
RTE 1, 1.40PM

HURLING
LIMERICK V GALWAY
RTE2, 3.20PM