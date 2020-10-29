Live Sport on TV this Weekend

Colm Kinsella

Reporter:

Colm Kinsella

Email:

ckinsella@limerickleader.ie

Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

THURSDAY, OCTOBER 29

GOLF
CYPRUS OPEN
SKY SPORTS, 9.30AM

CYCLING
VUELTA A ESPANA, STAGE 9
EUROSPORT 1, 1.40PM

SOCCER
ARSENAL V DUNDALK
VIRGIN MEDIA TWO, 7PM

SOCCER
LILLE V CELTIC
BT SPORT 3, 5.30PM

GOLF
BERMUDA CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 4PM

FRIDAY, OCTOBER 30

GOLF
CYPRUS OPEN
SKY SPORTS GOLF, 9.30AM

CYCLING
VUELTA A ESPANA, STAGE 10
EUROSPORT 1, 1.40PM

RUGBY
LIONS V GRIQUAS
SKY SPORTS, 4.55PM

SOCCER
WOLVES V CRYSTAL PALACE
BT SPORT BOX OFFICE, 8PM

SOCCER
COVENTRY CITY V READING
SKYS SPORTS, 7.45PM

SATURDAY, OCTOBER 31

RUGBY
AUSTRALIA V NEW ZEALAND
SKY SPORTS ARENA, 8.15AM

SOCCER
LIVERPOOL V WEST HAM
SKY SPORTS, 5PM

SOCCER
SHEFF UTD VMAN CITY
BT SPORT 1, 11.30AM

HURLING
CORK V WATERFORD
SIX SPORTS MIX, 3.30PM

RUGBY
FRANCE V IRELAND
VIRGIN MEDIA ONE, 7PM

SUNDAY, NOVEMBER 1

GAA
DONEGAL V TYRONE
RTE 2, 1PM

SOCCER
MAN UTD V ARSENAL
SKY SPORTS, 4.30PM

RUGBY
DRAGONS V MUNSTER
TG4, 1.50PM

HURLING
LIMERICK V TIPPERARY
RTE2, 3.15PM

GOLF
BERMUDA CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 4PM