Live Sport on TV this Weekend
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
THURSDAY, OCTOBER 29
GOLF
CYPRUS OPEN
SKY SPORTS, 9.30AM
CYCLING
VUELTA A ESPANA, STAGE 9
EUROSPORT 1, 1.40PM
SOCCER
ARSENAL V DUNDALK
VIRGIN MEDIA TWO, 7PM
SOCCER
LILLE V CELTIC
BT SPORT 3, 5.30PM
GOLF
BERMUDA CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 4PM
FRIDAY, OCTOBER 30
GOLF
CYPRUS OPEN
SKY SPORTS GOLF, 9.30AM
CYCLING
VUELTA A ESPANA, STAGE 10
EUROSPORT 1, 1.40PM
RUGBY
LIONS V GRIQUAS
SKY SPORTS, 4.55PM
SOCCER
WOLVES V CRYSTAL PALACE
BT SPORT BOX OFFICE, 8PM
SOCCER
COVENTRY CITY V READING
SKYS SPORTS, 7.45PM
SATURDAY, OCTOBER 31
RUGBY
AUSTRALIA V NEW ZEALAND
SKY SPORTS ARENA, 8.15AM
SOCCER
LIVERPOOL V WEST HAM
SKY SPORTS, 5PM
SOCCER
SHEFF UTD VMAN CITY
BT SPORT 1, 11.30AM
HURLING
CORK V WATERFORD
SIX SPORTS MIX, 3.30PM
RUGBY
FRANCE V IRELAND
VIRGIN MEDIA ONE, 7PM
SUNDAY, NOVEMBER 1
GAA
DONEGAL V TYRONE
RTE 2, 1PM
SOCCER
MAN UTD V ARSENAL
SKY SPORTS, 4.30PM
RUGBY
DRAGONS V MUNSTER
TG4, 1.50PM
HURLING
LIMERICK V TIPPERARY
RTE2, 3.15PM
GOLF
BERMUDA CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 4PM
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