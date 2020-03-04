Live Sport on TV this weekend

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SOCCER
SHEFF WED V MAN CITY
BBC 7.45PM
SOCCER
JUVENTUS V AC MILAN
BT SPORT 7.45PM
Thursday
BIATHLON
NOVE MESTO
EUROSPORT 4PM
SOCCER
DERBY V MAN UTD
BT SPORT 7.45PM
SOCCER
NAPOLI V INTER MILAN
BT SPORT 7.45PM
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MONTERREY OPEN
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SMITH V VAN GERWEN
SKY SPORTS 10PM
Friday
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RED SOX V YANKEES
BT SPORT ESPN 6PM
RUGBY UNION
WARRIORS V SAINTS
BT SPORT 7.45PM
SOCCER
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SKY SPORTS 7.45PM
TENNIS
MONTERREY OPEN
AMAZON PRIME 8PM
Saturday
CRICKET
S AFRICA V AUSTRALIA
SKY SPORTS 8AM
TENNIS
LYON OPEN
AMAZON PRIME 10AM
HOCKEY
AUSTRALIA V ARGENTINA
BT SPORT 10.30AM
DARTS
UK OPEN
ITV 4 12NOON
SOCCER
LIVERPOOL V BOURNMOUTH
BT SPORT 12.30PM
SOCCER
BRISTOL V FULHAM
SKY SPORTS 12.30PM
WOMENS FOOTBALL
SCOTLAND V ICELAND
S4C 2PM
SOCCER
ARSENAL V WEST HAM
PREMIER SPORT 3PM
RUGBY UNION
ENGLAND V WALES
ITV/VIRGIN 4.45PM
SOCCER
BURNLEY V SPURS
SKY SPORTS 5.30PM
SOCCER
GETAFE V CELTA VIGO
LALIGA TV 8PM
TENNIS
MONETERREY OPEN
AMAZON PRIME 8PM
SOCCER
DC UTD V INTER MIAMI
FREESPORTS 8.30PM
BASKETBALL
DUKE V NORTH CAROLINA
BT SPORT ESPN 11PM
Sunday
RUGBY UNION
BRISTOL V HARLEQUINS
BT SPORT 1PM
SOCCER
CHELSEA V EVERTON
SKY SPORTS 2PM
HURLING
GALWAY V TIPPERARY
TG4 2PM
HURLING
CARLOW V WESTMEATH
TG4 2PM (DEFERRED)
RUGBY UNION
SCOTLAND V FRANCE
BBC ONE 3PM
SOCCER
MAN UTD V MAN CITY
SKY SPORTS 4.30PM
TENNIS
MONTERRREY OPEN
AMAZON PRIME 8PM
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