Live Sport on TV this weekend

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Live Sport on TV this weekend

Wednesday

SOCCER
SHEFF WED V MAN CITY
BBC 7.45PM

SOCCER
JUVENTUS V AC MILAN
BT SPORT 7.45PM

Thursday

BIATHLON
NOVE MESTO
EUROSPORT 4PM

SOCCER
DERBY V MAN UTD
BT SPORT 7.45PM

SOCCER
NAPOLI V INTER MILAN
BT SPORT 7.45PM

TENNIS
MONTERREY OPEN
AMAZON PRIME 8PM

DARTS
SMITH V VAN GERWEN
SKY SPORTS 10PM

Friday

DARTS
UK OPEN
ITV4 12NOON

BASEBALL
RED SOX V YANKEES
BT SPORT ESPN 6PM

RUGBY UNION
WARRIORS V SAINTS
BT SPORT 7.45PM

SOCCER
NOTTS FOREST V MILLWALL
SKY SPORTS 7.45PM

TENNIS
MONTERREY OPEN
AMAZON PRIME 8PM

Saturday

CRICKET
S AFRICA V AUSTRALIA
SKY SPORTS 8AM

TENNIS
LYON OPEN
AMAZON PRIME 10AM

HOCKEY
AUSTRALIA V ARGENTINA
BT SPORT 10.30AM

DARTS
UK OPEN
ITV 4 12NOON

SOCCER
LIVERPOOL V BOURNMOUTH
BT SPORT 12.30PM

SOCCER
BRISTOL V FULHAM
SKY SPORTS 12.30PM

WOMENS FOOTBALL
SCOTLAND V ICELAND
S4C 2PM

SOCCER
ARSENAL V WEST HAM
PREMIER SPORT 3PM

RUGBY UNION
ENGLAND V WALES
ITV/VIRGIN 4.45PM

SOCCER
BURNLEY V SPURS
SKY SPORTS 5.30PM

SOCCER
GETAFE V CELTA VIGO
LALIGA TV 8PM

TENNIS
MONETERREY OPEN
AMAZON PRIME 8PM

SOCCER
DC UTD V INTER MIAMI
FREESPORTS 8.30PM

BASKETBALL
DUKE V NORTH CAROLINA
BT SPORT ESPN 11PM

Sunday

RUGBY UNION
BRISTOL V HARLEQUINS
BT SPORT 1PM

SOCCER
CHELSEA V EVERTON
SKY SPORTS 2PM

HURLING
GALWAY V TIPPERARY
TG4 2PM

HURLING
CARLOW V WESTMEATH
TG4 2PM (DEFERRED)

RUGBY UNION
SCOTLAND V FRANCE
BBC ONE 3PM

SOCCER
MAN UTD V MAN CITY
SKY SPORTS 4.30PM

TENNIS
MONTERRREY OPEN
AMAZON PRIME 8PM