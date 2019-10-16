Sport on TV this weekend

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Sport on TV this weekend

Wednesday

TENNIS
LUXEMBOURG 2019
BT SPORT 12NOON

SNOOKER
ENGLISH OPEN
EUROSPORT 12.45PM

HORSE RACING
PUNCHESTOWN
RACING TV 5.40PM

CYCLING
EURO TRACK CHAMPIONS
EUROSPORT 6PM

TENNIS
MOSCOW 2019
BT SPORT 6PM

Thursday

GOLF
THE CJ CUP
SKY SPORTS 3AM

GOLF
OPEN DE FRANCE
SKY SPORTS 11AM

SNOOKER
ENGLISH OPEN
EUROSPORT 12.45PM

HORSE RACING
FRANCE LONGCHAMP
SKY RACING 12.50PM

CYCLING
EURO TRACK CHAMPIONS
EUROSPORT 6PM

Friday

GOLF
OPEN DE FRANCE
SKY SPORTS 11AM

CRICKET
HONG KONG V IRELAND
SKY SPORTS 11.10AM

SNOOKER
ENGLISH OPEN
QUEST TV 11.45AM

RUGBY UNION
BRISTOL V BATH
BT SPORT 7.45PM

SOCCER
CARDIFF V SHEFF WED
SKY SPORTS 7.45PM

Saturday

RUGBY WORLD CUP
ENGLAND V AUSTRALIA
ITV 8.15AM

TENNIS
MOSCOW 2019
BT SPORT 11AM

RUGBY WORLD CUP
NEW ZEALAND V IRELAND
ITV/RTE/EIR 11.15AM

GOLF
OPEN DE FRANCE
SKY SPORTS 11.30AM

SOCCER
BLACKBURN V HUD'FIELD
SKY SPORTS 12.30PM

SOCCER
EVERTON V WEST HAM
BT SPORT 12.30PM

RUGBY UNION
EXETER V HARLEQUINS
BT SPORT 3PM

SOCCER
YORK V STOCKPORT
BT SPORT 5.20PM

SOCCER
C PALACE V MAN CITY
SKY SPORTS 5.30PM

SOCCER
JUVENTUS V BOLOGNA
PREMIER SPORT 7.45PM

SOCCER
MALLORCA V REAL MADRID
PREMIER SPORT 8PM

SOCCER
SEATTLE V FC DALLAS
SKY SPORTS 8.30PM

SOCCER
TORONTO V DC UNITED
SKY SPORTS 11PM

AMERICAN FOOTBALL
COLLEGE FOOTBALL LIVE
BT ESPN 11PM

Sunday

GOLF
BUICK LPGA SHAGHAI
SKY SPORTS 7AM

RUGBY UNION
WALES V FRANCE
ITV/EIR 8.15AM

RUGBY UNION
JAPAN V SOUTH AFRICA
ITV/EIR 11.15AM

GOLF
OPEN DE FRANCE
SKY SPORTS 11.30AM

SOCCER
WIGAN V NOTTS FOREST
SKY SPORTS 2PM

GAA
G DOBHAIR V N CONNAILL
TG4 2.30PM

GAA
CUALA V ST BRIGIDS
TG4 4.30PM


SOCCER
MAN UTD V LIVERPOOL
SKY SPORTS 4.30PM