Sport on TV this weekend
Wednesday
TENNIS
LUXEMBOURG 2019
BT SPORT 12NOON
SNOOKER
ENGLISH OPEN
EUROSPORT 12.45PM
HORSE RACING
PUNCHESTOWN
RACING TV 5.40PM
CYCLING
EURO TRACK CHAMPIONS
EUROSPORT 6PM
TENNIS
MOSCOW 2019
BT SPORT 6PM
Thursday
GOLF
THE CJ CUP
SKY SPORTS 3AM
GOLF
OPEN DE FRANCE
SKY SPORTS 11AM
SNOOKER
ENGLISH OPEN
EUROSPORT 12.45PM
HORSE RACING
FRANCE LONGCHAMP
SKY RACING 12.50PM
CYCLING
EURO TRACK CHAMPIONS
EUROSPORT 6PM
Friday
GOLF
OPEN DE FRANCE
SKY SPORTS 11AM
CRICKET
HONG KONG V IRELAND
SKY SPORTS 11.10AM
SNOOKER
ENGLISH OPEN
QUEST TV 11.45AM
RUGBY UNION
BRISTOL V BATH
BT SPORT 7.45PM
SOCCER
CARDIFF V SHEFF WED
SKY SPORTS 7.45PM
Saturday
RUGBY WORLD CUP
ENGLAND V AUSTRALIA
ITV 8.15AM
TENNIS
MOSCOW 2019
BT SPORT 11AM
RUGBY WORLD CUP
NEW ZEALAND V IRELAND
ITV/RTE/EIR 11.15AM
GOLF
OPEN DE FRANCE
SKY SPORTS 11.30AM
SOCCER
BLACKBURN V HUD'FIELD
SKY SPORTS 12.30PM
SOCCER
EVERTON V WEST HAM
BT SPORT 12.30PM
RUGBY UNION
EXETER V HARLEQUINS
BT SPORT 3PM
SOCCER
YORK V STOCKPORT
BT SPORT 5.20PM
SOCCER
C PALACE V MAN CITY
SKY SPORTS 5.30PM
SOCCER
JUVENTUS V BOLOGNA
PREMIER SPORT 7.45PM
SOCCER
MALLORCA V REAL MADRID
PREMIER SPORT 8PM
SOCCER
SEATTLE V FC DALLAS
SKY SPORTS 8.30PM
SOCCER
TORONTO V DC UNITED
SKY SPORTS 11PM
AMERICAN FOOTBALL
COLLEGE FOOTBALL LIVE
BT ESPN 11PM
Sunday
GOLF
BUICK LPGA SHAGHAI
SKY SPORTS 7AM
RUGBY UNION
WALES V FRANCE
ITV/EIR 8.15AM
RUGBY UNION
JAPAN V SOUTH AFRICA
ITV/EIR 11.15AM
GOLF
OPEN DE FRANCE
SKY SPORTS 11.30AM
SOCCER
WIGAN V NOTTS FOREST
SKY SPORTS 2PM
GAA
G DOBHAIR V N CONNAILL
TG4 2.30PM
GAA
CUALA V ST BRIGIDS
TG4 4.30PM
SOCCER
MAN UTD V LIVERPOOL
SKY SPORTS 4.30PM
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