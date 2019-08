Fixtures released for new Limerick junior soccer league

THE fixtures have been confirmed for the opening rounds of the Limerick junior league season.

The new season kicks off on Tuesday week, August 13, with two fixtures in the Premier League.

Fixtures

Tuesday August 13

(All games kick off 6.30)

Premier League

Kilmallock v Ballynanty Rovers

Nenagh AFC v Geraldines

Premier A League

Murroe v Athlunkard Villa

Hill Celtic v Charleville

Cappamore v Aisling Ann B

Holycross v Carew Park

Newport v Moyross

Corbally Utd v Fairview Rgs B

Wednesday August 14



(All games kick off 6.30)

Division 1B League

Caledonians v Mungret Reg

Aisling Annacotty C v Glenview Rvs

Regional Utd B v Newport

Pallasgreen v Athlunkard Villa B

Charleville v Caherdavin Celtic

Division 2A League

Meanus v Wembley Rvs

Castle Utd v Corbally Utd B

Knockainey B v Hyde Rgs B

Caherconlish v Janesboro B

Prospect Priory B v Kilmallock B

Murroe B v Herbertstown

Thursday August 15

(All games kick off 6.30)

Premier League

Mungret Reg v Fairview Rgs

Aisling Annacotty v Regional Utd

Coonagh Utd v Prospect Priory

Pike Rovers v Janesboro

Division 2B League

Kilfrush B V Parkville B

Abbey Rvs v Northside

Aisling Annacotty D v Brazuca United

Fairview Rgs C v Coonagh Utd C

Lisnagry v Coonagh Utd B

Friday August 16

(All games kick off 6.30)

1A League

Shelbourne v Star Rvs

Knockainey v Hyde Rgs

Southend v Kilfrush

Summerville Rvs v Geraldines B

Patrickswell v Ballylanders

Castle Rvs v Granville Rgs

3A League

Athlunkard Villa C v Shelbourne B

Dromore Celtic v Nenagh B

Newport v Caledonians B

Mungret Reg C v Murroe C

Moyross B v Lisnagry B

Saturday, August 17

(All games kick off 6.30)

Premier League

Nenagh AFC v Kilmallock

Premier A League

Charleville v Murroe

Aisling Ann B v Athlunkard Villa

Carew Park v Hill Celtic

Moyross v Cappamore

Fairview Rgs B v Holycross

Corbally Utd v Newport

Division 1B League

Parkville v Aisling Annacotty C

Newport v Caledonians

Glenview Rvs v Pallasgreen

Caherdavin Celtic v Regional Utd B

Athlunkard Villa B v Charleville

Division 2A League

Janesboro B v Castle Utd

Sunday August 18

(All Games kick off 10.30)

Premier League

Regional Utd v Mungret Reg

Prospect Priory v Fairview Rgs

Janesboro v Aisling Annacotty

Ballynanty Rovers v Coonagh Utd

Geraldines v Pike Rovers

2A League

Corbally Utd B v Meanus

Hyde Rgs B v Wembley Rvs

Kilmallock B v Knockainey B

Herbertstown v Caherconlish

Murroe B v Prospect Priory B

2B League

Northside v Kilfrush B

Brazuca United v Parkville B

Coonagh Utd C v Abbey Rvs

Coonagh Utd B v Aisling Annacotty D

Lisnagry v Fairview Rgs C

Monday August 19

(All games kick off 6.30)



U17 Division One

Shelbourne v Cappamore

Corbally Utd A v Fairview Rgs

Aisling Annacotty A v Newport A

Aisling Annacotty B v Carew Park

U17 Division Two

Corbally Utd B v Regional Utd

Newport B v Kilfrush

Castle Rvs v Knockainey

Summerville Rvs v Herbertstown

Tuesday August 20

(All games kick off 6.30)

Premier A League

Murroe v Aisling Ann B

Charleville v Carew Park

Athlunkard Villa v Moyross

Hill Celtic v Fairview Rgs B

Cappamore v Corbally Utd

Holycross v Newport

Division 1B League

Mungret Reg v Newport

Pallasgreen v Parkville

Caledonians v Caherdavin Celtic

Charleville v Glenview Rvs

Regional Utd B v Athlunkard Villa B

Wednesday August 21

(All games kick off 6.30)

Division 1A League

Hyde Rgs v Shelbourne

Kilfrush v Star Rvs

Geraldines B v Knockainey

Ballylanders v Southend

Granville Rgs v Summerville Rvs

Castle Rvs v Patrickswell

Division 2A League

Meanus v Hyde Rgs B

Corbally Utd B v Janesboro B

Wembley Rvs v Kilmallock B

Castle Utd v Herbertstown

Knockainey B v Murroe B

Caherconlish v Prospect Priory B