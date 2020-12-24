Live Sport on TV this weekend

Colm Kinsella

Reporter:

Colm Kinsella

Email:

ckinsella@limerickleader.ie

Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

THURSDAY, DECEMBER 24

BASKETBALL
NBA: CELTICS @ BUCKS
SKY SPORTS MIX, 12.30AM

BASKETBALL
NBA: SUNS @ MAVERICKS
SKY SPORTS MIX, 3.30AM

GOLF
PGA CHAMPIONSHIP REPLAY
SKY SPORTS GOLF, 6AM

HORSE RACING
AUSTRALIAN RACING
SKY SPORTS RACING, 2AM

NFL
GOOD MORNING FOOTBALL
SKY SPORTS NEWS, 12 NOON

FRIDAY, DECEMBER 25

BASKETBALL
NBA: HEAT @ PELICANS
SKY SPORTS MIX, 5PM

BASKETBALL
NBA: BUCKS @ WARRIORS
SKY SPORTS MIX, 7.30PM

BASKETBALL
NBA: CELTICS @ NETS
SKY SPORTS MIX, 10PM

NFL
VIKINGS @ SAINTS
SKY SPORTS NFL, 9.30PM

GAA
GOALS OF THE YEAR
TG4, 7.35PM

SATURDAY, DECEMBER 26

CRICKET
SOUTH AFRICA V SRI LANKA
SKY SPORTS, 7.55AM

SOCCER
LEICESTER V MAN UTD
BT SPORT1, 11.30AM

SOCCER
HAMILTON ACCIES V CELTIC
SKY SPORTS FOOTBALL, 3PM

HORSE RACING
LEOPARDSTOWN & KEMPTON
RTE 2, VIRGIN MEDIA, 12.50

RUGBY
MUNSTER V LEINSTER
EIRSPORT, 6.30PM

SUNDAY, DECEMBER 27

SOCCER
LEEDS V BURNLEY
SKY SPORTS PL, 11.30AM

SOCCER
LIVERPOOL V WEST BROM
SKY SPORTS PL, 4.30PM

DARTS
WORLD CHAMPIONSHIPS
SKY SPORTS, 12 NOON, 6PM

RUGBY
CONNACHT V ULSTER
EIRSPORT 1, 7.15PM

HORSE RACING
LEOPARDSTOWN
RTE 2, 1PM