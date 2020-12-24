Live Sport on TV this weekend
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
THURSDAY, DECEMBER 24
BASKETBALL
NBA: CELTICS @ BUCKS
SKY SPORTS MIX, 12.30AM
BASKETBALL
NBA: SUNS @ MAVERICKS
SKY SPORTS MIX, 3.30AM
GOLF
PGA CHAMPIONSHIP REPLAY
SKY SPORTS GOLF, 6AM
HORSE RACING
AUSTRALIAN RACING
SKY SPORTS RACING, 2AM
NFL
GOOD MORNING FOOTBALL
SKY SPORTS NEWS, 12 NOON
FRIDAY, DECEMBER 25
BASKETBALL
NBA: HEAT @ PELICANS
SKY SPORTS MIX, 5PM
BASKETBALL
NBA: BUCKS @ WARRIORS
SKY SPORTS MIX, 7.30PM
BASKETBALL
NBA: CELTICS @ NETS
SKY SPORTS MIX, 10PM
NFL
VIKINGS @ SAINTS
SKY SPORTS NFL, 9.30PM
GAA
GOALS OF THE YEAR
TG4, 7.35PM
SATURDAY, DECEMBER 26
CRICKET
SOUTH AFRICA V SRI LANKA
SKY SPORTS, 7.55AM
SOCCER
LEICESTER V MAN UTD
BT SPORT1, 11.30AM
SOCCER
HAMILTON ACCIES V CELTIC
SKY SPORTS FOOTBALL, 3PM
HORSE RACING
LEOPARDSTOWN & KEMPTON
RTE 2, VIRGIN MEDIA, 12.50
RUGBY
MUNSTER V LEINSTER
EIRSPORT, 6.30PM
SUNDAY, DECEMBER 27
SOCCER
LEEDS V BURNLEY
SKY SPORTS PL, 11.30AM
SOCCER
LIVERPOOL V WEST BROM
SKY SPORTS PL, 4.30PM
DARTS
WORLD CHAMPIONSHIPS
SKY SPORTS, 12 NOON, 6PM
RUGBY
CONNACHT V ULSTER
EIRSPORT 1, 7.15PM
HORSE RACING
LEOPARDSTOWN
RTE 2, 1PM
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