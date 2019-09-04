Sport on TV this week

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Sport on TV this week

Ireland's Seamus Coleman who will lead his side against Switzerland tomorrow night

Your who, why, where, when and what of sport on TV this weekend.

Wednesday

HORSE RACING
GOWRAN PARK
RACING TV 2PM

TENNIS
US OPEN
AMAZON PRIME 4PM

SOCCER
DAG AND RED V BROMLEY
BT SPORT 7.45PM

Thursday

GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS 10AM

CRICKET
ENGLAND V AUSTRALIA
SKY SPORTS 11AM

TENNIS
US OPEN
AMAZON PRIME 4PM

SOCCER
IRELAND V SWITZERLAND
SKY SPORTS 7.45PM

SOCCER
ROMANIA V SPAIN
SKY SPORTS 7.45PM

Friday

GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS 10AM

CRICKET
ENGLAND V AUSTRALIA
SKY SPORTS 11AM

TENNIS
US OPEN
AMAZON PRIME 4PM

SOCCER
GERMANY V HOLLAND
SKY SPORTS 7.45PM

RUGBY UNION
ENGLAND V ITALY
SKY SPORTS 7.45PM

Saturday

RUGBY UNION
NEW ZEALAND V TONGA
SKY SPORTS 3.35AM

RUGBY UNION
N HARBOUR V WAIKATO
SKY SPORTS 6AM

AUSSIE RULES
BRISBANE V RICHMNOND
BT SPORT 10.25AM

CRICKET
ENGLAND V AUSTRALIA
SKY SPORTS 11AM

SOCCER
MK DONS V WIMBLEDON
SKY SPORTS 12NOON

GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS 12NOON

RUGBY UNION
IRELAND V WALES
CHANNEL 4 2PM


FORMULA 1
ITALIAN GP QUALIFYING
SKY SPORTS 2PM

HORSE RACING
KEMPTON
ITV1 2PM

HORSE RACING
NAVAN
RACING TV 2.15PM

TENNIS
US OPEN
AMAZON PRIME 4PM


SOCCER
ENGLAND V BULGARIA
ITV1 5PM

SOCCER
HARTLEPOOL V WOKING
BT SPORT 7.30PM

SOCCER
FRANCE V ALBANIA
SKY SPORTS 7.45PM

Sunday

RUGBY UNION
AUCKLAND V CANTERBURY
SKY SPORTS 3AM

RUGBY UNION
OTAGO V TARANAKI
SKY SPORTS 5.35AM

CRICKET
ENGLAND V AUSTRALIA
SKY SPORTS 11AM

GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS 12NOON

FORMULA 1
ITALIAN GRAND PRIX
SKY SPORTS 2PM

TENNIS
US OPEN
AMAZON PRIME 4PM

SOCCER
SWEDEN V NORMAY
SKY SPORTS 7.45PM