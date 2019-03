Three Limerick sides confirm line-ups for Munster Schools Junior Cup semi-finals

THREE Limerick sides have confirmed their starting line-ups for this Wednesday's Clayton Hotels Munster Schools Junior Cup semi-finals at Thomond Park.

In the day's opening game Castletroy College will take on local rivals and Cup holders St Munchin's College at 1pm.

The second game on an attractive double header of games is the meeting of Crescent College Comprehensive and Rockwell College at 3pm.

CASTLETROY COLLEGE: Stephen Kiely; Lee Morgan, Cillian O’Farrell, Aiden Walter, Adam Cummins; Gavin Rowsome, Jack Oliver; Alan Sands, Declan Aylward, Neil McLoughlin, Evan O’Connell, Oisin O’Shea, Rhys Whyte, Reece Kelly, Lee Burke. Replacements: Conor Davies Molloy, Andrew Clinton, Oisin Toland, Lee Bennett, Jack Roche, Noel Clancy, Luke Hueston, Harry Lynch, Glen Ryan, Rory Collins.

ST MUNCHIN'S COLLEGE: James O’Brien; Oisin Pepper, Joshua Costello, Liam Angermann, Ryan Naughton; Cillian O’Connor, Kieran Tracey; Mikolaj Imbierowski, Harry Bennis, Gus Harrington, Shane Hannan, Stephen Hayes, Shane Griffin, Kevin Rea, Konrad Jezierski. Replacements: Conor O’Brien, Rhys Costello, Benjamin Dillan, Michael Kelly, Dean McNamara, Evan Moore, Gordon Wood, James Madden, Jonathan Fitzgerald, Niall McCarthy.

CRESCENT COLLEGE COMPREHENSIVE: Conor O’Halloran; Joe McMahon, Dara O’Sullivan, Elvis Duruji, Brandon Nash; Werner Hoffman, Jamie Duggan; Max Duggan, Max Clein, Jack Madden, Ruadhan Quinn, Cian Kirby, John Lyons, Conor Clery, Conal Henchy (Capt). Replacements: Lee O’Grady, Sean Farrell, Jack Neilon, Alan Kirby, Jonah Colgan, Sean Donnarumma, Cian O’Halloran, Niall Roche, Jack Sommers, Kallem McCarthy.

ROCKWELL COLLEGE: Conor Hogan; Darius Achimugu, Robert Wall, Henry Buttimer (C), Ben Farrelly; Rory Collins, Tom Ross; Lorcan Cummins, Cian Meaney, Jamie Browne, Osereimen Ediale, Edmond Dunphy, Tom Downey, Shane Neville, Brian Gleeson. Replacements: Joseph Lawrence, Dean Moroney, Tarcisio Chanda, Niall Maher, Casey Jay Coleman, Peter McGarry, Toby Collier, David Clarke, Zac Lynch, James Cronin.