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21 Jul 2022

Live Sport on TV this weekend

Live Sport on TV this weekend

Your one-stop-shop guide for TV sport this weekend

Reporter:

Colm Kinsella, Sports Editor

21 Jul 2022 9:30 AM

Email:

ckinsella@limerickleader.ie

THURSDAY, JULY 21

ATHLETICS
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC 1, 1.20AM

GOLF
AMUNDI CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 10AM

GOLF
SENIOR OPEN
SKY SPORTS GOLF, 1PM

CYCLING
TOUR DE FRANCE, STAGE 18
EUROSPORT 1, TG4, 12.15PM

DARTS
WORLD MATCHPLAY
SKY SPORTS ACTION, 8PM

FRIDAY, JULY 22

ATHLETICS
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC 1, 1.05AM

GOLF
AMUNDI CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 10AM

GOLF
SENIOR OPEN
SKY SPORTS 1, 1PM

CRICKET
IRELAND V NEW ZEALAND
BT SPORT 3, 3.45PM

GOLF
TOUR DE FRANCE, STAGE 19
EUROSPORT 1, TG4, 11.45AM

SATURDAY, JULY 23

ATHLETICS
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC1, 1.05AM

CYCLING
TOUR DE FRANCE, STAGE 20
EUROSPORT 1, TG4, 11.45AM

HORSE RACING
FROM ASCOT
VIRGIN MEDIA ONE, 1.35AM

SOCCER
CELTIC V NORWICH
PREMIER SPORT 1, 3PM

DARTS
WORLD MATCHPLAY
SKY SPORTS ACTION, 8PM

SUNDAY, JULY 24

ATHLETICS
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC1, 1AM

FORMULA ONE
FRENCH GRAND PRIX
SKY SPORTS F1, 12.30PM

GAELIC FOOTBALL
GALWAY V KERRY
RTE2, SKY SPORTS, 3.30PM

GOLF
SENIOR OPEN
SKY SPORTS MIX, 1.30PM

GOLF
3M OPEN
SKY SPORTS MIX, 7PM

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