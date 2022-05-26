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26 May 2022

Live Sport on TV this weekend

Live Sport on TV this weekend

Your one-stop-shop guide for TV sport this weekend

Reporter:

Colm Kinsella, Sports Editor

26 May 2022 3:30 PM

Email:

ckinsella@limerickleader.ie

THURSDAY, MAY 26

NBA BASKETBALL
CELTICS @ HEAT
SKY SPORTS, 1.30AM

TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT, 9.30AM

GOLF
DUTCH OPEN
SKY SPORTS, 12.30PM

CYCLING
GIRO D'ITALIA, STAGE 18
EUROSPORT 2, 12.30PM

DARTS
PREMIER LEAGUE
SKY SPORTS, 7PM

FRIDAY, MAY 27

TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT, 9.30AM

FORMULA ONE
MONACO GP PRACTICE
SKY SPORTS, 12.30PM

GOLF
DUTCH OPEN
SKY SPORTS, 12.30PM

RUGBY CHALLENGE CUP
LYON V TOULON
BT SPORT 1, 8PM

GOLF
CHARLES SCHWAB
SKY SPORTS, 9PM

SATURDAY, MAY 28

TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT, 9.30AM

GAELIC FOOTBALL
LIMERICK V KERRY
RTE2, 3PM

GAELIC FOOTBALL
DUBLIN V KILDARE
RTE2, 5PM

RUGBY - CHAMPIONS CUP
LA ROCHELLE V LEINSTER
VIRGIN MEDIA TWO, 4.45PM

SOCCER
LIVERPOOL V REAL MADRID
RTE2, BT SPORT 1, 8PM

SUNDAY, MAY 29

TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT, 9.30AM

GOLF
DUTCH OPEN
SKY SPORTS, 12.30PM

FORMULA ONE
MONACO GRAND PRIX
SKY SPORTS, 12.30PM

GAELIC FOOTBALL
GALWAY V ROSCOMMON
RTE2, 1.45PM

GAELIC FOOTBALL
DERRY V DONEGAL
RTE2, BBC2, 4PM

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