Live sport on TV this weekend

Colm Kinsella

Reporter:

Colm Kinsella

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ckinsella@limerickleader.ie

Live sport on TV this weekend

THURSDAY, JUNE 3

TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, ITV4, 9.55AM

GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS, 12NOON

SOCCER
REP OF IRELAND V ANDORRA
RTE 2, SKY SPORTS 4.30PM

GOLF
MEMORIAL TOURNAMENT
SKY SPORTS, 8PM

SOCCER
EUROPEAN U21 SEMI-FINALS
SKY SPORTS, 5PM, 8PM

FRIDAY, JUNE 4

TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, ITV4, 10AM

GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS, 12NOON

HORSE RACING
EPSOM OAKS
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM

RUGBY
CONNACHT V OSPREYS
TG4, EIRSPORT, 5.30PM

RUGBY
GLASGOW V LEINSTER
EIRSPORT 1, 8PM

SATURDAY, JUNE 5

SOCCER
BRAZIL V ECUADOR
PREMIER SPOORT 1, 1.30AM

GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS, 12.30PM

HORSE RACING
EPSOM DERBY
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM

HURLING
LIMERICK V CORK
RTE2, EIRSPORT, 6.45PM

GOLF
US WOMEN'S OPEN
SKY SPORTS, 11PM

SUNDAY, JUNE 6

TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, 10AM

GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS, 12 NOON

HURLING
GALWAY V WATERFORD
TG4, 3.45PM

GOLF
MEMORIAL TOURNAMENT
SKY SPORTS, 4.30PM

SOCCER
EUROPEAN U21 FINAL
SKY SPORTS, 7.30PM