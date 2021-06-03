Live sport on TV this weekend
THURSDAY, JUNE 3
TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, ITV4, 9.55AM
GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS, 12NOON
SOCCER
REP OF IRELAND V ANDORRA
RTE 2, SKY SPORTS 4.30PM
GOLF
MEMORIAL TOURNAMENT
SKY SPORTS, 8PM
SOCCER
EUROPEAN U21 SEMI-FINALS
SKY SPORTS, 5PM, 8PM
FRIDAY, JUNE 4
TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, ITV4, 10AM
GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS, 12NOON
HORSE RACING
EPSOM OAKS
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM
RUGBY
CONNACHT V OSPREYS
TG4, EIRSPORT, 5.30PM
RUGBY
GLASGOW V LEINSTER
EIRSPORT 1, 8PM
SATURDAY, JUNE 5
SOCCER
BRAZIL V ECUADOR
PREMIER SPOORT 1, 1.30AM
GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS, 12.30PM
HORSE RACING
EPSOM DERBY
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM
HURLING
LIMERICK V CORK
RTE2, EIRSPORT, 6.45PM
GOLF
US WOMEN'S OPEN
SKY SPORTS, 11PM
SUNDAY, JUNE 6
TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, 10AM
GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS, 12 NOON
HURLING
GALWAY V WATERFORD
TG4, 3.45PM
GOLF
MEMORIAL TOURNAMENT
SKY SPORTS, 4.30PM
SOCCER
EUROPEAN U21 FINAL
SKY SPORTS, 7.30PM
Leave your comment
Share your opinions on