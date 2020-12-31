Live Sport on TV this weekend

Colm Kinsella

Reporter:

Colm Kinsella

Email:

ckinsella@limerickleader.ie

Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

THURSDAY, DECEMBER 31

BASKETBALL
NBA: BLAZERS @ CLIPPERS
SKY SPORTS MIX, 3AM

SOCCER
ATH BILBAO V SOCIEDAD
LA LIGA TV, 12.30PM

SOCCER
OSASUNA V ALAVES
LA LIGA TV, 3PM

BASKETBALL
NBA: BULLS @ WIZARDS
SKY SPORTS MIX, 10PM

COLLEGE FOOTBALL
WEST VIRGINIA V TENNESSEE
BT SPORT, ESPN, 9PM

FRIDAY, JANUARY 1

DARTS
WORLD CHAMPIONSHIPS
SKY SPORTS, NOON & 6PM

SOCCER
EVERTON V WEST HAM
BT SPORT 1, 5PM

SOCCER
MAN UTD V ASTON VILLA
SKY SPORTS, 7.30PM

RUGBY
CARDIFF V OSPREYS
EIRSPORT 1, 7.30PM

SATURDAY, JANUARY 2

SOCCER
RANGERS V CELTIC
SKY SPORTS, 11.30AM

SOCCER
SPURS V LEEDS UTD
BT SPORT 1, 11.30AM

RUGBY
ULSTER V MUNSTER
EIRSPORT 1, 4.45PM

RUGBY
LEINSTER V CONNACHT
EIRSPORT 1, 7.35PM

DARTS
WORLD CHAMPIONSHIPS
SKY SPORTS, 6PM

SUNDAY, JANUARY 3

SOCCER
CHELSEA V MAN CITY
SKY SPORTS, 4.30PM

RUGBY
LEICESTER V BATH
BT SPORT 1, 2PM

DARTS
WORLD CHAMPIONSHIP FINAL
SKY SPORTS ARENA, 7.30PM

SOCCER
BURNLEY V FULHAM
SKY SPORTS, 11.30AM

SOCCER
NEWCASTLE V LEICESTER
SKY SPORTS, 2.15PM