Live Sport on TV this weekend
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
THURSDAY, DECEMBER 31
BASKETBALL
NBA: BLAZERS @ CLIPPERS
SKY SPORTS MIX, 3AM
SOCCER
ATH BILBAO V SOCIEDAD
LA LIGA TV, 12.30PM
SOCCER
OSASUNA V ALAVES
LA LIGA TV, 3PM
BASKETBALL
NBA: BULLS @ WIZARDS
SKY SPORTS MIX, 10PM
COLLEGE FOOTBALL
WEST VIRGINIA V TENNESSEE
BT SPORT, ESPN, 9PM
FRIDAY, JANUARY 1
DARTS
WORLD CHAMPIONSHIPS
SKY SPORTS, NOON & 6PM
SOCCER
EVERTON V WEST HAM
BT SPORT 1, 5PM
SOCCER
MAN UTD V ASTON VILLA
SKY SPORTS, 7.30PM
RUGBY
CARDIFF V OSPREYS
EIRSPORT 1, 7.30PM
SATURDAY, JANUARY 2
SOCCER
RANGERS V CELTIC
SKY SPORTS, 11.30AM
SOCCER
SPURS V LEEDS UTD
BT SPORT 1, 11.30AM
RUGBY
ULSTER V MUNSTER
EIRSPORT 1, 4.45PM
RUGBY
LEINSTER V CONNACHT
EIRSPORT 1, 7.35PM
DARTS
WORLD CHAMPIONSHIPS
SKY SPORTS, 6PM
SUNDAY, JANUARY 3
SOCCER
CHELSEA V MAN CITY
SKY SPORTS, 4.30PM
RUGBY
LEICESTER V BATH
BT SPORT 1, 2PM
DARTS
WORLD CHAMPIONSHIP FINAL
SKY SPORTS ARENA, 7.30PM
SOCCER
BURNLEY V FULHAM
SKY SPORTS, 11.30AM
SOCCER
NEWCASTLE V LEICESTER
SKY SPORTS, 2.15PM
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