Live Sport on TV this Weekend
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
THURSDAY, NOVEMBER 12
GOLF
US MASTERS
SKY SPORTS, 12.30PM
SOCCER
ENGLAND V REP OF IRELAND
ITV, 7.30PM
SOCCER
NORTHERN IRELAND V SLOVAKIA
SKY SPORTS, 7PM
SOCCER
SERBIA V SCOTLAND
SKY SPORTS, 7PM
GOLF
SAUDI LADIES CLASSIC
SKY SPORTS, 10.30AM
FRIDAY, NOVEMBER 13
NFL
COLTS @ TITANS
SKY SPORTS, 1.20AM
GOLF
US MASTERS
SKY SPORTS, 12.30PM
RACING
CHELTENHAM, NOVEMBER MEETING, ITV 4 1.30PM
RUGBY
IRELAND V WALES
RTE2, 6PM
RUGBY
GRIQUAS V SHARKS
SKY SPORTS, 4.55PM
SATURDAY, NOVEMBER 14
RUGBY
NEW ZEALAND V ARGENTINA
SKY SPORTS, 6AM
HURLING
GALWAY V KILKENNY
RTE2, 5.45PM
CAMOGIE
ALL-IRELAND 1/4 FINALS
RTE2, 12.30PM
RACING
CHELTENHAM NOVEMBER MEETING, VIRGIN 1, 1.25PM
GOLF
US MASTERS
SKY SPORTS, 5PM
SUNDAY, NOVEMBER 15
GOLF
US MASTERS
SKY SPORTS, 2PM
GAELIC FOOTBALL
MAYO V GALWAY
RTE2, 1.30PM
HURLING
LIMERICK V WATERFORD
RTE2, 4PM
SOCCER
WALES V REP OF IRELAND
SKY SPORTS, 4.45PM
RUGBY
MUNSTER V OSPREYS
TG4, 2.20PM
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