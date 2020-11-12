Live Sport on TV this Weekend

Colm Kinsella

Reporter:

Colm Kinsella

Email:

ckinsella@limerickleader.ie

Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

THURSDAY, NOVEMBER 12

GOLF
US MASTERS
SKY SPORTS, 12.30PM

SOCCER
ENGLAND V REP OF IRELAND
ITV, 7.30PM

SOCCER
NORTHERN IRELAND V SLOVAKIA
SKY SPORTS, 7PM

SOCCER
SERBIA V SCOTLAND
SKY SPORTS, 7PM

GOLF
SAUDI LADIES CLASSIC
SKY SPORTS, 10.30AM

FRIDAY, NOVEMBER 13

NFL
COLTS @ TITANS
SKY SPORTS, 1.20AM

GOLF
US MASTERS
SKY SPORTS, 12.30PM

RACING
CHELTENHAM, NOVEMBER MEETING, ITV 4 1.30PM

RUGBY
IRELAND V WALES
RTE2, 6PM

RUGBY
GRIQUAS V SHARKS
SKY SPORTS, 4.55PM

SATURDAY, NOVEMBER 14

RUGBY
NEW ZEALAND V ARGENTINA
SKY SPORTS, 6AM

HURLING
GALWAY V KILKENNY
RTE2, 5.45PM

CAMOGIE
ALL-IRELAND 1/4 FINALS
RTE2, 12.30PM

RACING
CHELTENHAM NOVEMBER MEETING, VIRGIN 1, 1.25PM

GOLF
US MASTERS
SKY SPORTS, 5PM

SUNDAY, NOVEMBER 15

GOLF
US MASTERS
SKY SPORTS, 2PM

GAELIC FOOTBALL
MAYO V GALWAY
RTE2, 1.30PM

HURLING
LIMERICK V WATERFORD
RTE2, 4PM

SOCCER
WALES V REP OF IRELAND
SKY SPORTS, 4.45PM

RUGBY
MUNSTER V OSPREYS
TG4, 2.20PM