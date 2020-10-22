Live Sport on TV this Weekend
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
THURSDAY, OCTOBER 22
GOLF
ITALIAN OPEN
SKY SPORTS GOLF, 11.30AM
CYCLING
GIRO D'ITALIA, STAGE 18
EUROSPORT 2, 11.20AM
SOCCER
DUNDALK V MOLDE
VIRGIN MEDIA TWO, 5.30PM
SOCCER
RAPID VIENNA V ARSENAL
BT SPORT 3, 5.30PM
SOCCER
CELTIC V AC MILAN
VIRGIN MEDIA TWO, 7.55PM
FRIDAY, OCTOBER 23
NFL
NY GIANTS V EAGLES
SKY SPORTS, 1.20AM
GOLF
ITALIAN OPEN
SKY SPORTS, 11.30AM
CYCLING
GIRO D'ITALIA, STAGE 19
EUROSPORT 2, 11.20AM
RUGBY
LEINSTER V ZEBRE
TG4, 7.20PM
RUGBY
SCOTLAND V GEORGIA
ITV4, 7PM
SATURDAY, OCTOBER 24
SOCCER
WEST HAM V MAN CITY
BT SPORT 1, 11.30AM
SOCCER
BARCELONA V REAL MADRID
LA LIGA TV, 3.30PM
RUGBY
IRELAND V ITALY
VIRGIN MEDIA ONE, 2.30PM
SOCCER
MAN UTD V CHELSEA
SKY SPORTS, 5PM
SOCCER
LIVERPOOL V SHEFF UTD
PREMIER SPORTS, 7.55PM
SUNDAY, OCTOBER 25
SOCCER
ABERDEEN V CELTIC
SKY SPORTS, 11AM
GOLF
ITALIAN OPEN
SKY SPORTS, 11AM
HURLING
MUNSTER SHC: LIMERICK V CLARE
RTE2, 3PM
RUGBY
EDINBURGH V CONNACHT
EIRSPORT 1, 7.35PM
GAA
THE SUNDAY GAME
RTE2, 9.30PM
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