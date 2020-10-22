Live Sport on TV this Weekend

Colm Kinsella

Reporter:

Colm Kinsella

Email:

ckinsella@limerickleader.ie

Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

THURSDAY, OCTOBER 22

GOLF
ITALIAN OPEN
SKY SPORTS GOLF, 11.30AM

CYCLING
GIRO D'ITALIA, STAGE 18
EUROSPORT 2, 11.20AM

SOCCER
DUNDALK V MOLDE
VIRGIN MEDIA TWO, 5.30PM

SOCCER
RAPID VIENNA V ARSENAL
BT SPORT 3, 5.30PM

SOCCER
CELTIC V AC MILAN
VIRGIN MEDIA TWO, 7.55PM

FRIDAY, OCTOBER 23

NFL
NY GIANTS V EAGLES
SKY SPORTS, 1.20AM

GOLF
ITALIAN OPEN
SKY SPORTS, 11.30AM

CYCLING
GIRO D'ITALIA, STAGE 19
EUROSPORT 2, 11.20AM

RUGBY
LEINSTER V ZEBRE
TG4, 7.20PM

RUGBY
SCOTLAND V GEORGIA
ITV4, 7PM

SATURDAY, OCTOBER 24

SOCCER
WEST HAM V MAN CITY
BT SPORT 1, 11.30AM

SOCCER
BARCELONA V REAL MADRID
LA LIGA TV, 3.30PM

RUGBY
IRELAND V ITALY
VIRGIN MEDIA ONE, 2.30PM

SOCCER
MAN UTD V CHELSEA
SKY SPORTS, 5PM

SOCCER
LIVERPOOL V SHEFF UTD
PREMIER SPORTS, 7.55PM

SUNDAY, OCTOBER 25

SOCCER
ABERDEEN V CELTIC
SKY SPORTS, 11AM

GOLF
ITALIAN OPEN
SKY SPORTS, 11AM

HURLING
MUNSTER SHC: LIMERICK V CLARE
RTE2, 3PM

RUGBY
EDINBURGH V CONNACHT
EIRSPORT 1, 7.35PM

GAA
THE SUNDAY GAME
RTE2, 9.30PM

 