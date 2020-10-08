Live Sport on TV this weekend
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
THURSDAY, OCTOBER 8
TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, 9.55AM
GOLF
BMW CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 11.30AM
SOCCER
SLOVAKIA V REP OF IRELAND
RTE2, SKY SPORTS, 7PM
DARTS
WORLD GRAND PRIX
SKY SPORTS, 7PM
CYCLING
GIRO D’ITALIA, STAGE 6
EUROSPORT 2, 11.25AM
FRIDAY, OCTOBER 9
NFL
BUCCANEERS V BEARS
SKY SPORTS, 1.25AM
TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, 9.55AM
GOLF
BMW CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 11.30AM
CYCLING
GIRO D'ITALIA, STAGE 7
EUROSPORT 2, 11.25AM
DARTS
WORLD GRAND PRIX
SKY SPORTS, 7PM
SATURDAY, OCTOBER 10
GOLF
BMW CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 10.30AM
RACING
NEWMARKET AND YORK
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM
TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, 1.40PM
RUGBY
MUNSTER V EDINBURGH
EIRSPORT 1, 7.30PM
RUGBY
CARDIFF V CONNACHT
TG4, 7.30PM
SUNDAY, OCTOBER 11
RUGBY
NEW ZEALAND V AUSTRALIA
SKY SPORTS MIX, 3AM
TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, 10.25AM
GOLF
BMW CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 10.30AM
SOCCER
REP OF IRELAND V WALES
SKY SPORTS, 1.30PM
SOCCER
ENGLAND V BELGIUM
VIRGIN MEDIA TWO, 4.30PM
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