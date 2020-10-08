Live Sport on TV this weekend

Colm Kinsella

Reporter:

Colm Kinsella

Email:

ckinsella@limerickleader.ie

Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

THURSDAY, OCTOBER 8

TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, 9.55AM

GOLF
BMW CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 11.30AM

SOCCER
SLOVAKIA V REP OF IRELAND
RTE2, SKY SPORTS, 7PM

DARTS
WORLD GRAND PRIX
SKY SPORTS, 7PM

CYCLING
GIRO D’ITALIA, STAGE 6
EUROSPORT 2, 11.25AM

FRIDAY, OCTOBER 9

NFL
BUCCANEERS V BEARS
SKY SPORTS, 1.25AM

TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, 9.55AM

GOLF
BMW CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 11.30AM

CYCLING
GIRO D'ITALIA, STAGE 7
EUROSPORT 2, 11.25AM

DARTS
WORLD GRAND PRIX
SKY SPORTS, 7PM

SATURDAY, OCTOBER 10

GOLF
BMW CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 10.30AM

RACING
NEWMARKET AND YORK
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM

TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, 1.40PM

RUGBY
MUNSTER V EDINBURGH
EIRSPORT 1, 7.30PM

RUGBY
CARDIFF V CONNACHT
TG4, 7.30PM

SUNDAY, OCTOBER 11

RUGBY
NEW ZEALAND V AUSTRALIA
SKY SPORTS MIX, 3AM

TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, 10.25AM

GOLF
BMW CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 10.30AM

SOCCER
REP OF IRELAND V WALES
SKY SPORTS, 1.30PM

SOCCER
ENGLAND V BELGIUM
VIRGIN MEDIA TWO, 4.30PM