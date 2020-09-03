Live Sport on TV this weekend
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
THURSDAY, SEPTEMBER 3
CYCLING
TOUR DE FRANCE, STAGE 6
TG4, EUROSPORT, 10.50AM
GOLF
ANDALUCIA MASTERS
SKY SPORTS GOLF, 11AM
DARTS
PREMIER LEAGUE
SKY SPORTS ARENA, 7PM
SOCCER
BULGARIA V REP OF IRELAND
SKY SPORTS, 7.45PM
SOCCER
GERMANY V SPAIN
VIRGIN MEDIA TWO, 7PM
FRIDAY, SEPTEMBER 4
GOLF
ANDALUCIA MASTERS
SKY SPORTS GOLF, 11AM
CYCLING
TOUR DE FRANCE, STAGE 7
TG 4, EUROSPORT 12.15PM
GOLF
TOUR CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 5PM
RUGBY
LEINSTER V MUNSTER
EIRSPORT 1, 7PM
SOCCER
DERRY CITY V DUNDALK
RTE 2, 7.30PM
SATURDAY, SEPTEMBER 5
CYCLING
TOUR DE FRANCE, STAGE 8
TG4, EUROSPORT, 12.20PM
GOLF
ANDALUCIA MASTERS
SKY SPORTS GOLF, 12.30PM
HORSE RACING
KEMPTON, ASCOT, HAYDOCK
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM
RUGBY
EDINBURGH V ULSTER
EIRSPORT 1, 6.45PM
SOCCER
SHAMROCK RVS V BOHEMIANS, EIRSPORT, 1.45
SUNDAY, SEPTEMBER 6
CYCLING
TOUR DE FRANCE, STAGE 9
TG4, EUROSPORT, 11.05AM
GOLF
ANDALUCIA MASTERS
SKY SPORTS GOLF, 12.30PM
FORMULA 1
ITALIAN GRAND PRIX
SKY SPORTS F1, 12.30PM
GOLF
TOUR CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 5PM
SOCCER
REP OF IRELAND V FINLAND
SKY SPORTS ACTION, 4.30PM
SOCCER
WALES V BULGARIA
SKY SPORTS, 2PM
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