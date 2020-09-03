Live Sport on TV this weekend

Colm Kinsella

Reporter:

Colm Kinsella

Email:

ckinsella@limerickleader.ie

Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

THURSDAY, SEPTEMBER 3

CYCLING
TOUR DE FRANCE, STAGE 6
TG4, EUROSPORT, 10.50AM

GOLF
ANDALUCIA MASTERS
SKY SPORTS GOLF, 11AM

DARTS
PREMIER LEAGUE
SKY SPORTS ARENA, 7PM

SOCCER
BULGARIA V REP OF IRELAND
SKY SPORTS, 7.45PM

SOCCER
GERMANY V SPAIN
VIRGIN MEDIA TWO, 7PM

FRIDAY, SEPTEMBER 4

GOLF
ANDALUCIA MASTERS
SKY SPORTS GOLF, 11AM

CYCLING
TOUR DE FRANCE, STAGE 7
TG 4, EUROSPORT 12.15PM

GOLF
TOUR CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 5PM

RUGBY
LEINSTER V MUNSTER
EIRSPORT 1, 7PM

SOCCER
DERRY CITY V DUNDALK
RTE 2, 7.30PM

SATURDAY, SEPTEMBER 5

CYCLING
TOUR DE FRANCE, STAGE 8
TG4, EUROSPORT, 12.20PM

GOLF
ANDALUCIA MASTERS
SKY SPORTS GOLF, 12.30PM

HORSE RACING
KEMPTON, ASCOT, HAYDOCK
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM

RUGBY
EDINBURGH V ULSTER
EIRSPORT 1, 6.45PM

SOCCER
SHAMROCK RVS V BOHEMIANS, EIRSPORT, 1.45

SUNDAY, SEPTEMBER 6

CYCLING
TOUR DE FRANCE, STAGE 9
TG4, EUROSPORT, 11.05AM

GOLF
ANDALUCIA MASTERS
SKY SPORTS GOLF, 12.30PM

FORMULA 1
ITALIAN GRAND PRIX
SKY SPORTS F1, 12.30PM

GOLF
TOUR CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 5PM

SOCCER
REP OF IRELAND V FINLAND
SKY SPORTS ACTION, 4.30PM

SOCCER
WALES V BULGARIA
SKY SPORTS, 2PM