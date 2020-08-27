Live Sport on TV this weekend

Colm Kinsella

Reporter:

Colm Kinsella

Email:

ckinsella@limerickleader.ie

Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

THURSDAY, AUGUST 27

GOLF
UK CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 12 NOON

CYCLING
EURO ROAD CHAMPIONSHIP
EUROSPORT 1, 12.40

GOLF
BMW CHAMPIONSHIPS
SKY SPORTS GOLF, 6PM

DARTS
PREMIER LEAGUE
SKY SPORTS ACTION, 6.30

SOCCER
INTER MIAMI V ATLANTA
SKY SPORTS FOOTBALL, 1AM

FRIDAY, AUGUST 28

RUGBY
BRUMBIES V WESTERN FORCE
SKY SPORTS ARENA, 10AM

GOLF
UK CHAMPIONSHIPS
SKYS SPORTS GOLF 12NOON

CRICKET
t20: ENGLAND V PAKISTAN
SKY SPORTS CRICKET, 5.30

GOLF
BMW CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 6PM

RUGBY
GLASGOW V EDINBURGH
EIRSPORT 1, 7.30PM

SATURDAY, AUGUST 29

RUGBY
REBELS V WARATAHS
SKY SPORTS ARENA, 10.10

SOCCER
CHELSEA W V MAN CITY W
BBC1, 12.15PM

SOCCER
CS: LIVERPOOL V ARSENAL
BT SPORT 1, 4PM

RUGBY
ULSTER V LEINSTER
EIRSPORT 1, 7PM

DARTS
PREMIER LEAGUE
SKY SPORTS ACTION, 7PM

SUNDAY, AUGUST 30

GOLF
UK CHAMPIONSHIPS
SKY SPORT SGOLF, 12.30

FORMULA 1
BELGIUM GRAND PRIX
SKY SPORTS F1, 12.30

RUGBY
MUNSTER V CONNACHT
EURSPORT 1, 2.30PM

RACING
FROM GOODWOOD
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM

GOLF
BMW CHAMPIONSHIPS
SKY SPORTS GOLF, 5PM