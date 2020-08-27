Live Sport on TV this weekend
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
THURSDAY, AUGUST 27
GOLF
UK CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 12 NOON
CYCLING
EURO ROAD CHAMPIONSHIP
EUROSPORT 1, 12.40
GOLF
BMW CHAMPIONSHIPS
SKY SPORTS GOLF, 6PM
DARTS
PREMIER LEAGUE
SKY SPORTS ACTION, 6.30
SOCCER
INTER MIAMI V ATLANTA
SKY SPORTS FOOTBALL, 1AM
FRIDAY, AUGUST 28
RUGBY
BRUMBIES V WESTERN FORCE
SKY SPORTS ARENA, 10AM
GOLF
UK CHAMPIONSHIPS
SKYS SPORTS GOLF 12NOON
CRICKET
t20: ENGLAND V PAKISTAN
SKY SPORTS CRICKET, 5.30
GOLF
BMW CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS GOLF, 6PM
RUGBY
GLASGOW V EDINBURGH
EIRSPORT 1, 7.30PM
SATURDAY, AUGUST 29
RUGBY
REBELS V WARATAHS
SKY SPORTS ARENA, 10.10
SOCCER
CHELSEA W V MAN CITY W
BBC1, 12.15PM
SOCCER
CS: LIVERPOOL V ARSENAL
BT SPORT 1, 4PM
RUGBY
ULSTER V LEINSTER
EIRSPORT 1, 7PM
DARTS
PREMIER LEAGUE
SKY SPORTS ACTION, 7PM
SUNDAY, AUGUST 30
GOLF
UK CHAMPIONSHIPS
SKY SPORT SGOLF, 12.30
FORMULA 1
BELGIUM GRAND PRIX
SKY SPORTS F1, 12.30
RUGBY
MUNSTER V CONNACHT
EURSPORT 1, 2.30PM
RACING
FROM GOODWOOD
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM
GOLF
BMW CHAMPIONSHIPS
SKY SPORTS GOLF, 5PM
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