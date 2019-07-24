Sport on TV this weekend
Wednesday
BASEBALL
RED SOX @ RAYS
BT ESPN 5.10PM
Thursday
GOLF
THE EVIAN CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS 10AM
CRICKET
ENGLAND V IRELAND
SKY SPORTS 11.40AM
SOCCER
SPURS V MAN UTD
MUTV 12.30PM
GOLF
ST JUDE'S CLASSIC
SKY SPORTS 7PM
SOCCER
WOLVES V CRUSADERS
PREMIER SPORTS 7.45PM
Friday
GOLF
THE EVIAN CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS 10AM
CRICKET
ENGLAND V IRELAND
SKY SPORTS 11.40AM
CYCLING
TOUR DE FRANCE
EUROSPORT ITV 1PM
GOLF
THE SENIOR OPEN
SKY SPORTS 1PM
GOLF
ST JUDES CLASSIC
SKY SPORTS 7PM
Saturday
RUGBY UNION
NEW ZEALAND V S AFRICA
SKY SPORTS 8.35AM
RUGBY UNION
AUSTRALIA V ARGENTINA
SKY SPORTS 10.45AM
GOLF
THE EVIAN CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS 11AM
CRICKET
ENGLAND V IRELAND
SKY SPORTS 11.40AM
CYCLING
TOUR DE FRANCE
SKY SPORTS 1PM
RUGBY LEAGUE
WARRINGTON V HULL
BBC ONE 2PM
GOLF
THE SENIOR OPEN
SKY SPORTS 2.30PM
MINOR HURLING
KILKENNY V LIMERICK
TG4 4PM
RUGBY UNION
W PROVINCE V LIONS
SKY SPORTS 4.15PM
RUGBY LEAGUE
ST HELENS V HALIFAX
BBC 2 4.30PM
TENNIS
PALERMO 2019
BT SPORTS 5.30PM
SENIOR HURLING
LIMERICK V KILKENNY
SKY SPORTS/RTE 6PM
DARTS
WORLD MATCHPLAY
SKY SPORTS 7PM
GOLF
ST JUDES CLASSIC
SKY SPORTS 7PM
Sunday
GOLF
THE EVIAN CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS 11AM
CRICKET
ENGLAND V IRELAND
SKY SPORTS 11.40AM
MINOR HURLING
WEXFORD V GALWAY
TG4 1.30PM
GOLF
THE SENIOR OPEN
SKY SPORTS 2.30PM
SENIOR HURLING
WEXFORD V TIPPERARY
SKY SPORTS/RTE 5.30PM
SOCCER
LIVERPOOL V NAPOLI
LFCTV 5PM
CYCLING
TOUR DE FRANCE
ITV/EUROSPORT 5.30PM
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