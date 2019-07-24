Sport on TV this weekend

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Sport on TV this weekend

Wednesday

BASEBALL
RED SOX @ RAYS
BT ESPN 5.10PM

Thursday 

GOLF
THE EVIAN CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS 10AM

CRICKET
ENGLAND V IRELAND
SKY SPORTS 11.40AM

SOCCER
SPURS V MAN UTD
MUTV 12.30PM

GOLF
ST JUDE'S CLASSIC
SKY SPORTS 7PM

SOCCER
WOLVES V CRUSADERS
PREMIER SPORTS 7.45PM

Friday

GOLF
THE EVIAN CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS 10AM

CRICKET
ENGLAND V IRELAND
SKY SPORTS 11.40AM

CYCLING
TOUR DE FRANCE
EUROSPORT ITV 1PM

GOLF
THE SENIOR OPEN
SKY SPORTS 1PM

GOLF
ST JUDES CLASSIC
SKY SPORTS 7PM

Saturday

RUGBY UNION
NEW ZEALAND V S AFRICA
SKY SPORTS 8.35AM

RUGBY UNION
AUSTRALIA V ARGENTINA
SKY SPORTS 10.45AM

GOLF
THE EVIAN CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS 11AM

CRICKET
ENGLAND V IRELAND
SKY SPORTS 11.40AM

CYCLING
TOUR DE FRANCE
SKY SPORTS 1PM

RUGBY LEAGUE
WARRINGTON V HULL
BBC ONE 2PM

GOLF
THE SENIOR OPEN
SKY SPORTS 2.30PM


MINOR HURLING
KILKENNY V LIMERICK
TG4 4PM

RUGBY UNION
W PROVINCE V LIONS
SKY SPORTS 4.15PM

RUGBY LEAGUE
ST HELENS V HALIFAX
BBC 2 4.30PM

TENNIS
PALERMO 2019
BT SPORTS 5.30PM

SENIOR HURLING
LIMERICK V KILKENNY
SKY SPORTS/RTE 6PM

DARTS
WORLD MATCHPLAY
SKY SPORTS 7PM

GOLF
ST JUDES CLASSIC
SKY SPORTS 7PM

Sunday 

GOLF
THE EVIAN CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS 11AM

CRICKET
ENGLAND V IRELAND
SKY SPORTS 11.40AM

MINOR HURLING
WEXFORD V GALWAY
TG4 1.30PM

GOLF
THE SENIOR OPEN
SKY SPORTS 2.30PM

SENIOR HURLING
WEXFORD V TIPPERARY
SKY SPORTS/RTE 5.30PM

SOCCER
LIVERPOOL V NAPOLI
LFCTV 5PM

CYCLING
TOUR DE FRANCE
ITV/EUROSPORT 5.30PM