SLIDESHOW: Galbally Coursing Club's meeting in Ballywire
RUSSELL CUP
IM NOT WAITING
NEVER WRONG
SEASIDE DANGER
GLANMORE DEN
KILLACOLLA FIONN
COOLARD KING
ABBEYGLEN HAWK
WYNNIE
DERBY TS
LISTRIM SPORTAGE
QUARRYMOUNT EARL
TIPPERARY AIR
ALLAUGHAN BOY
CRAFTY CONTIGO
PIPERS KING
GLANMORE BARRY
AGHABURREN BEAR
OAKS TS
SHADES OF AUTUMN
WALK ON GRASS
KEY STORM
SWEET MARIE
LOUGHLEA DORA
COME WHAT MAY
CULLANE SANDY
UPTOWN PURDY
Day 2
RUSSELL CUP
Winner: KILLACOLLA FIONN
R Up: GLANMORE DEN
DERBY TS
Winner: AGHABURREN BEAR
R Up: ALLAUGHAN BOY
OAKS TS
Winner: WALK ON GRASS
R Up: COME WHAT MAY
Leave your comment
Share your opinions on