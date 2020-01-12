SLIDESHOW: Galbally Coursing Club's meeting in Ballywire

Leader Reporter - Pictures by Dave Gaynor

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RUSSELL CUP

IM NOT WAITING
NEVER WRONG
SEASIDE DANGER
GLANMORE DEN
KILLACOLLA FIONN
COOLARD KING
ABBEYGLEN HAWK
WYNNIE


DERBY TS

LISTRIM SPORTAGE
QUARRYMOUNT EARL
TIPPERARY AIR
ALLAUGHAN BOY
CRAFTY CONTIGO
PIPERS KING
GLANMORE BARRY
AGHABURREN BEAR


OAKS TS

SHADES OF AUTUMN
WALK ON GRASS
KEY STORM
SWEET MARIE
LOUGHLEA DORA
COME WHAT MAY
CULLANE SANDY
UPTOWN PURDY

Day 2

RUSSELL CUP

Winner: KILLACOLLA FIONN
R Up: GLANMORE DEN


DERBY TS

Winner: AGHABURREN BEAR
R Up: ALLAUGHAN BOY


OAKS TS

Winner: WALK ON GRASS
R Up: COME WHAT MAY