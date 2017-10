Weekend Munster Rugby club and school results

Ulster Bank League Division 1A

Temple Hill: Cork Constitution 19 Young Munster 20

Scorers: Cork Constitution: Tries: J J O’Neill ; Pen: Tomas Quinlan (4) ; Con: Tomas Quinlan ;

Young Munster: Tries: Ben Kilkenny, James O’Connor , Daniel Hurley ; Pen: Shane Airey ; Con Shane Airey ;

Cork Constitution: 1. Brendan Quinlan, 2. Max Abbott, 3. Ger Sweeney, 4. Brian Hayes, 5. Conor Kindregan, 6. Graeme Lawlor, 7. Ross O’Neill, 8. Evan Mintern, 9. Jason Higgins, 10. Tomas Quinlan, 11. Rob Jermyn, 12. Niall Kenneally (Capt.), 13. Ned Hodson, 14. J J O’Neill, 15. Liam O’Connell SUBS: 16. Jack McHenry, 17. Gavin Duffy, 18. Luke Cahill, 19. Gerry Hurley, 20. Aidan Moynihan

Young Munster: 1. Peter Meyer, 2. Mark O’Meara, 3. Colm Skehan, 4. Fineen Wycherley, 5. Robin Copeland, 6. Gavin Coombes, 7. Diarmuid Dee, 8. Ben Kilkenny, 9. Robert Guerin, 10. Shane Airey, 11. Daniel Hurley, 12. James O’Connor, 13. Ben Swindlehurst, 14. Tom Mc Hale, 15. Conor Hayes SUBS: 16. Daniel Walsh, 17. Gavin Ryan, 18. Conor Bartley, 19. Michael Madden, 20. Calvin Nash

Dooradoyle: Garryowen 27 U.C.D. 20

Scorers: Garryowen: Tries: Dave Johnson (2) ; Pen: Neil Cronin (5) ; Con: Neil Cronin ;

U.C.D.: Tries: Peadar Timmins, Stephen Murphy ; Pen: Matthew Gilsenan (2) ; Con: Matthew Gilsenan (2) ;

Garryowen: 1. Niall Horan, 2. Liam Cronin, 3. Andrew Keating, 4. Sean O'Connor, 5. Dean Moore, 6. Darren Ryan,

7. Mikey Wilson, 8. Sean Rennison, 9. Neil Cronin (Capt.), 10. Jamie Gavin, 11. Hugh O'Brien Cunningham, 12. Peadar Collins, 13. Sam Arnold, 14. Alex Wootton, 15. Dave Johnson SUBS: 16. Diarmaid Barron, 17. JP Phelan, 18. Tim Ferguson, 19. Jack Daly , 20. Bill Johnston,

U.C.D.: 1. Rory Mulvihill, 2, Sean Mc Nulty, 3. Jeremy Loughman, 4. Brian Cawley, 5. Emmet Mac Mahon, 6. Josh Murphy, 7. Steven Mc Veigh, 8. Peadar Timmins, 9. Nick Peters, 10. Matthew Gilsenan, 11. Tommy O’Brien, 12. Stephen Murphy, 13. Jamie Glynn (Capt.), 14. Stephen Kilgallen, 15. Tom Fletcher, SUBS: 16. Gordon Frayne, 17. Michael Moynihan, 18. Ronan Foley, 19. Jonny Glynn, 20. Gavin Mullin

Ulster Bank League Division 1B

Thomond Park: U.L. Bohemian 22 Shannon 27

Scorers: U.L. Bohemian: Tries: Joe Bennett, Mike Mullally, James Ryan ; Pen: Robbie Burke ; Con: Robbie Burke (2) ;

Shannon: Tries: Conor Fitzgerald, Nathan Randles ; Pen: Conor Fitzgerald (5) ; Con: Conor Fitzgerald;

U.L. Bohemian: 1. Joey Conway, 2. Joe Bennett, 3. Mike Lynch, 4. Darragh Frawley, 5. Darragh O'Grady, 6. James Ryan, 7. Ian Condell (Capt.), 8. Brian Walsh, 9. Rob Hennessy, 10. Robbie Burke, 11 Shane Scannell., 12 Harry Fleming, 13. Adrian Enright, 14. Jamie McNamara , 15. Joe Murray, SUBS: 16. David Rowsome, 17. Pauric Nesbett, 18. Ed Kelly, 19. Noel Kinnane, 20. Mike Mullally, 21. Ogie Scannell, 22. Matt Mc Donald

Shannon: 1. Conor Glynn, 2. Duncan Casey, 3. Tony Cusack, 4. Ronan Coffey, 5. Luke Moylan, 6. Charlie Carmody, 7. Kelvin Brown, 8. Lee Nicholas (Capt.), 9. Jack Stafford, 10. Conor Fitzgerald, 11. Eathon Moloney, 12. Will Leonard, 13. Jack O'Donnell, 14. Nathan Randles, 15. Stephen Fitzgerald, SUBS: 16. Ty Chan, 17. Ciaran Parker, 18. Jade Kriel , 19. Keith Kavanagh, 20. Fionn McGibney

Ulster Bank League Division 2B



City of Derry 21 Old Crescent 54

Ulster Bank League Division 2C

Bruff 10 Seapoint 8

Midleton 23 Thomond 28

Donal Walsh Trophy 2017/18: Cork Constitution 23, Dolphin 8;

Senior seconds league north: Garryowen 40, Shannon 24; Bruff 27, Old Crescent 35;

Senior seconds League South: UCC , Sundays Well ;

Gleeson League Section A: Garryowen 25, Scariff 0; UL Bohemian 3, Shannon 32; Richmond 13, Presentation 3; Ennis 0, Old Crescent 31; Newcastle West-Abbeyfeale 0, St Marys 50;

Gleeson League Section B: Thurles 19, Waterford City 20; Fethard & District 13, Carrick-on-Suir 3; Clonmel 29, Clanwilliam 12; Galbally 5, Kilfeacle and District 24;

South - Junior 2 League Section B: Mallow 27, Cobh Pirates 13;

McElligott Cup: Tralee 24, Killarney 0;

Junior Friendly: Fermoy 7, Ballincollig 28;

Munster Club U18 Conference 2: Listowel 0, South Kerry 31; Kanturk 17, Castleisland-Abbeyfeale 17;

Munster Club U18 Conference 3: Kinsale 17, Ballincollig 23;

Munster Club U18 Conference 4: Sundays Well 43, Douglas-Carrigaline 5; Dolphin 10, Cobh Pirates 47;

Munster Club U18 Conference 5: Bruff 24, Mallow 3;

Munster Club U18 Conference 6: Clonmel 5, Midleton 43; Old Christians 29, Youghal 0;

Munster Club U16 Conference 1: Bruff 8, Newcastle West-Estuary 20; Young Munster , Kilrush ; Shannon-Old Crescent-Garryowen 48, Newport ;

Munster Club U16 Conference 2: Kanturk 17, Listowel 19; Killorglin 3, Killarney 7;

Munster Club U16 Conference 3: Muskerry 0, Skibbereen 27; Kinsale 10, Bandon RFC 5;

Munster Club U16 Conference 4: Mallow 3, Sundays Well 10; Old Christians 31, Dolphin 12; Douglas-Carrigaline 29, Cork Constitution 12;

Munster Club U16 Conference 6: Clonmel 45, Crosshaven 12;

East Munster U14 league section B: Clanwilliam 28, Kilfeacle and District 5; Thurles 0, Cashel 22;

Under 15 Section 1 North: Old Crescent 12, Bruff 38;

Under 15 Section 2 North: Young Munster 33, Nenagh Ormond 0; Richmond 0, Garryowen 57;

Under 13 Development League: Bruff 48, Newport 0; Garryowen 53, Ballina-Killaloe 5; Young Munster 0, Shannon Blues 10;

South Munster U14 League Phase 1 - Conf. 1: Clonakilty 20, Bandon RFC 27;

South Munster U14 League Phase 1 - Conf. 2: Crosshaven 33, Charleville 32; Cork Constitution 5, Sundays Well 20; Mallow 17, Dolphin 10;

South Munster U14 League Phase 1 - Conf. 3: Midleton 15, Fermoy 0; Youghal 25, Old Christians 12;

South Munster U14 League Phase 1 - Conf. 4: Kinsale 25, Highfield 0;

South Munster U13 League Phase 1 Conf. 2: Cobh Pirates 7, Midleton 12; Douglas-Carrigaline 0, Cork Constitution B 15;

West Munster U14 League: Killorglin 36, Tralee 12; Listowel 5, Castleisland 25;

Munster Club U18 Friendlies: Galbally 0, Bandon RFC 28;

Munster Club U16 Friendlies: Cashel 24, Ennis 17; Highfield 22, Corinthians 26; Ballincollig 19, Tralee 30;

Munster Club U14 Friendlies: Muskerry 35, Cobh Pirates 19;

Schools U19 Senior City Cup Limerick: Glenstal Abbey 22, Rockwell 29;

Schools U19 Mungret Cup (B Schools): Scoil Muire Gan Smal Blarney 17, Midleton College 18;

Schools U19 O Brien Cup (C Schools): Abbey CBS, Tipperary 16, St Annes CC, Killaloe 20; St Joseph's CBS, Nenagh 52, Rice College, Ennis 26;

Schools U19/Senior Friendlies: Presentation Brothers Cork 18, Blackrock College 22;

Schools U18 Bowen Shield B: Carrigaline CS 19, Christian Brothers Cork B 47; Mount Mercy Hawk 17, Tralee CBS 34;

Schools U17 Bowen Shield: Christian Brothers Cork 48, Bandon Grammar School 8;

Schools U16 Junior Cup Qualifier: St Clements , Villiers school ;

Schools U16 Mungret Shield (B Schools): Scoil Muire Gan Smal Blarney 29, Midleton College 11;

Schools U16 King Cup (C Schools): St Annes CC, Killaloe 22, St. Ailb's Tipperary 20;

Schools U16 Junior City Cup Limerick: St Clements 30, Castletroy College 10;

Schools U16/Junior Friendlies: Castletroy College 7, Presentation Brothers Cork 14; High School CBS, Clonmel 40, Cashel CC 15;

Schools U15 McCarthy Cup A : Ard Scoil Ris 24, Rockwell 22; Presentation Brothers Cork 47, Bandon Grammar School 10; Christian Brothers Cork 40, Glenstal Abbey 5; Castletroy College 27, St Munchins 20; High School CBS, Clonmel 14, Crescent College Comprehensive 29;

Schools U15 McCarthy Cup B : High School CBS, Clonmel , Crescent College Comprehensive ; Ard Scoil Ris 20, Rockwell 19; Castletroy College 20, St Munchins 35;

Schools U15 McCarthy Cup C : Colaiste Ide agus Iosef, Abbeyfeale 41, St Munchins 0; Colaiste Phobail Bheanntrai 56, Carrigaline CS 0;

Womens Senior Friendly: UL Bohemian 41, Shannon 0;

SSI Mens colleges league Division 1: Garda College 39, Dublin Institute of Technology 31;

SSI Mens colleges league Division 2B: IT Tralee 0, UL 36; Mary Immaculate College 27, Limerick IT 24;

SSI Womens colleges league Division 1: UCC 10, UL 31;