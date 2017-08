Limerick Junior Soccer Mid Week teams and scorers

THERE was another exciting round of Limerick Junior soccer last night as the mid week games continue across all Division. See below for results, scorers and teams.

All sides are back in action this Sunday morning at 10.30am.

Premier League



Ballynanty Rovers 0 - 1 Janesboro

Tom Clarke

Ballynanty Rovers: John Ryan; Dara Hughes; Dan Lucey; Dermot Fitzgerald; Ken Meehan; Jason Hughes; Michael Guerin; Derek Daly; Kevin Nolan; Eddie Radcliffe; David Donnan. Subs : Jamie Daly; Nikola Strok; Eddie Byrnes

Janesboro: Stephen McNamara; Danny O'Neill; Evan Lynch; Tom Clarke; Aidan Hurley; John Tierney; Thomas Lyons; Niall Hanley; Adrian Power; Shane Clarke; Arron Nunan. Subs : Ben Quirke; Kevin Barry

Charleville 0 - 1 Carew Park

Kieran Hanlon

Charleville: Matt Roche; William Dillon; Jeremy Bridgeman; Gavin Mullins; Ciaran Carey; Ken O'Donoghue; Darren Butler; Michael Thompson; Shane Corkery; Shane Dillon; Gary Ward. Subs : Kieran O'Donoghue; Jason O'Hara

Carew Park: Gordon Stewart; Jamie Enright; Jon Somers; Mark Slattery; Gary Griffin; Alex Purcell; Jonathan Grant; Pat Boyle; Adam Frahill; Kieran Hanlon; Jamie O'Sullivan. Subs : Keegan Park; Barry Dillon; Derek Hanlon

Fairview Rgs 1 - 4 Regional Utd

John Mullane

Kieran O'Connell 2, Ken Nealon, Stephen Keeley

Fairview Rgs: Sean McNamara; Liam Byrnes; Josh Considine; Paul Danaher; Aaron Long; Conor Joyce; John Mullane; Kyle Brogan; Thomas Byrnes; David Hannon; Christy Doyle. Subs : Morgan Clancy; Stephen Gallagher; Niall O'Connor

Regional Utd: John Mulligan; Ian Hughes; Mike Reidy; David Cowpar; Andrew Cowpar; Evan Patterson; Declan Cusack; Kieran O'Connell; Evan Shine; Cian Byrnes; Ken Nealon. Subs : Nathan Clancy; Ray Lynch; Stephen Keeley; Peter Ryan

Nenagh AFC 4 - 0 Kilmallock

Ben Banaghan, Ross Fitzgerald, Roy Creagh, Nathan Kelly

Nenagh AFC: Aaron Savage; Jordan Lewis; Roy Creagh; Mark Cahill; Mark McKenna; Ross Fitzgerald; James McGrath; Mike O Gorman; Ryan Gilmartin; Nathan Kelly; Ben Banaghan.

Kilmallock: Brian Murphy; Anthony Barrett; Evan Mulcahy; Conor Moloney; John Heffernan; Rian Brady; Barry Sheedy; Jason Heffernan; Killian Hayes; Paul Doona; Jack Barry. Subs : Conor Barry; Dylan Brazil; Charlie O'Shea; Anthony Punch

Pike Rovers 4 - 1 Aisling Annacotty

Shane Walsh John Connery 3

Sosuke Kimura

Pike Rovers: Gary Neville; Darragh Carroll; Paddy O'Malley; Pat Mullins; Wayne Colbert; Colin Daly; Shane Walsh; Steve McGann; Eoin Hanrahan; John Connery; Pat Aherne. Subs : Michael Foley; Eddie Brazier; Wayne O'Donovan; Dara Walsh

Aisling Annacotty: Stephen Walsh; Evan O'Connor; Evan Quinlan; Jimmy Fyffe; Patrick Stanisewski; Dion Lynch; Chimka Manjor; Sosuke Kimura; Shane Donegan; Keith Mawdsley; Darren Harrington. Subs : Jack Cleary; John Lysaght

Division 1A

Aisling Ann B 3 - 5 Cappamore

Klorane Ndip, Darren Coughlan, Graham Power

Andy Murphy, Colin Ryan, Ryan Deere (2), Denis Fitzgerald

Castle Rvs 0 - 7 Murroe

Anthony Cusack, Brian Quinn, Liam Breen, Drew McLean, Mike McNamara, Liam Quinn 2

Geraldines 4 - 2 Corbally Utd

Thomas O'Grady, Christy O'Neill, Shane Byrne, Jack Clancy

Ian O'Donoghue, Jack Fitzgerald

Mungret Reg 2 - 0 Granville Rgs

Yakuba Yabre 2

Summerville Rvs 7 - 0 Knockainey

Craig Reddan 2, James Cleary 2, Evan O'Grady, Stephen Kiely, Ciaran Cable

Division 1B

Caherconlish 0 - 5 Croom Utd

Kevin Laffan 3, Conor Laffan, Kieran Larkin

Caherdavin Celtic 2 - 4 Athlunkard Villa

Og , Brian Doran

Jamie Kerley, Manni Ajuong, Keith Blake, Christian Kerley

Coonagh Utd 5 - 2 Newport

Keith Doran, Eoghan O'Neill, Joey Sheehan (2), Ger Myles

Kilfrush 2 - 3 Shelbourne

Mikey Ryan, Ronan McGee

Sam Egan (2), Brendan O'Dwyer

St Pats 4 - 2 Regional Utd B

Paul O'Brien, Dave Buston, Dave Buston Jnr, Og

Division 2A

Ballylanders 5 - 1 Moyross B

Danny Frewen (2), Dan Hennessy, Dylan Noonan, Eamon O'Mahoney, John Ryan

Ballynanty Rvs B 1 - 2 Caledonians

Cian O'Donoghue (2)

Corbally Utd B 1 - 3 Glenview Rvs

Chris Dunne

Sean Keane (2), Sean Dooley

Geraldines B 6 - 1 Charleville

Joe Keane (2), Paul Campbell, Josh Judge, David Crowe, David Moloney

James O'Shaughnessy

Nenagh AFC B 2 - 3 Hyde Rgs

Ryan Gilmartin, John Butler

Dale Hannon, Ger Nash, Aidan O'Brien

Division 2B

Aisling Annacotty C 0 -0 Murroe B

Athlunkard Villa B 2 - 2 Pallagreen

Dave Hartnett, Graham Carey

Pearce O'Dwyer, Vinnie Ryan

Kennedy Park 3 - 1 Mungret Reg

Cian O'Grady, Thomas McInerney (2)

Conor O'Leary

Newport 4 -0 Summerville Rvs B

Calem Harte (3), David Ryan

Division 3A

Bruff Utd 0- 6 Knockainey B

Cathal Hayes (2), Ger Peters, Sean O'Riordan, Diarmuid O'Dea, Dave Cregan

Janesboro B 2 - 3 Aisling Annacotty

Anthony McCormack, Nathan Kiely

Killian Pickford, Nabil Kassam, Niall Loughrane

Meanus 1 - 1 Herbertstown

Peadar McCarthy

Bob McInerney

Parkville 0- 1 Abbey Rvs

Danny Taylor

Prospect Priory B 1 - 4 Caherdavin Cel B

Darren McCormack

Aidan O'Connor, Brian Scales, Mark Tighe, Barry O'Sullivan

Division 3B

Kilmallock B 8 - 0 Shelbourne B

Conor Barry (4), Rob Conway, Ross Tierney, Donie Barry (2)

Newport C 2 - 10 Hyde Rgs B

Evan Mason, Lee Costello, Adam O'Neill, Christy Purcell, Dan Harris (2), Philip Moore (4)

Northside 5 - 1 Wembley Rvs

Mark Daly, Frank Walsh (2), Frank Daly, Anthony Mason

Division 4

Aisling E 0 - 7 Coonagh Utd B

Billy Connors (2), Jordon Fitzgerald, Cormac McDonnell (2), Kieran Simmonds, Og

Athlunkard Villa C 2 - 2 Coonagh Utd C

Ger Hayes, Darren Bridges

Kelvyn Reynolds, Antone McMahon

Mungret Reg C 0- 1 Summerville Rvs C

Felipe Rodrigues

Murroe C 1 - 6 Dromore Celtic

Andy Kelly

David Byrne, Brian Cullen, Rob Doyle, Joe Lynch (2), Shane Byrne

Parkville B 1 - 3 Kilfrush B

Mike O'Brien

Kevin Meade (3)

Youth Division One

Caledonians 1 - 5 Aisling Annacotty

Anthony McNamara

Eoin Murphy (2), Tommy Canty, Killian Moloney, OG





Kilfrush 1 - 2 Pike Rvs

Sean Reed Wasik, Cian Power

Regional Utd 1 - 1 Mungret Reg

Aaron Clifford

Star Rvs 1 - 6 Fairview Rgs

Ross Mitchell (2), Donal O'Regan, Joe Kavanagh, Dave Thompson, Alex Kiely

Youth Division Two

Aisling Annacotty B 0- 2 Knockainey

William Connery, Tadhg McCarthy

Corbally Utd 1 - 2 Charleville

Cian Malone

Luke Doyle, Tom Griffin

Kilmallock 5 - 4 Shelbourne

Enda O'Neill, Killian Kennedy, Sean O'Leary (2), Daire Brady

Jack Rice (3), Kasper Kacz

Newport 8 - 1 Regional Utd B

Devlin Courtney, Troy Porter (2), Elliot Slattery (3), Troy Porter, James Rochford

Under 17 Div One

Aisling Annacotty 0 - 3 Fairview Rgs

Alex Fitzgerald, Sean Byrnes, Blake Curran

Regional Utd 1 - 3 Mungret Reg

Jamie Greeves

Eamon Walsh, Evan Barrett (2)



Under 17 Div Two

Aisling Annacotty B 0 - 4 Kilfrush

Killian Reale, Shane O'Donoghue (2), Shane Bradshaw

Newport 2 - 2 Corbally Utd

Jack Foley, Jack Noble

Evan Fahy, Colin Browne

Star Rvs 1 - 0 Charleville

Anthony Keane



Under 17 Div Three

Ballynanty Rvs 1 - 4 Shelbourne

Sean Hartney, Jack Rice, Kasper Kucz, Luke O'Shea

Mungret Reg 2 - 4 Lisnagry

James Crotty, Lee Park, Taylor Gleeson, Niall McGrath