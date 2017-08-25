Limerick Junior Soccer Mid Week teams and scorers
All the goals, teams and scorers from last night's games
THERE was another exciting round of Limerick Junior soccer last night as the mid week games continue across all Division. See below for results, scorers and teams.
All sides are back in action this Sunday morning at 10.30am.
Premier League
Ballynanty Rovers 0 - 1 Janesboro
Tom Clarke
Ballynanty Rovers: John Ryan; Dara Hughes; Dan Lucey; Dermot Fitzgerald; Ken Meehan; Jason Hughes; Michael Guerin; Derek Daly; Kevin Nolan; Eddie Radcliffe; David Donnan. Subs : Jamie Daly; Nikola Strok; Eddie Byrnes
Janesboro: Stephen McNamara; Danny O'Neill; Evan Lynch; Tom Clarke; Aidan Hurley; John Tierney; Thomas Lyons; Niall Hanley; Adrian Power; Shane Clarke; Arron Nunan. Subs : Ben Quirke; Kevin Barry
Charleville 0 - 1 Carew Park
Kieran Hanlon
Charleville: Matt Roche; William Dillon; Jeremy Bridgeman; Gavin Mullins; Ciaran Carey; Ken O'Donoghue; Darren Butler; Michael Thompson; Shane Corkery; Shane Dillon; Gary Ward. Subs : Kieran O'Donoghue; Jason O'Hara
Carew Park: Gordon Stewart; Jamie Enright; Jon Somers; Mark Slattery; Gary Griffin; Alex Purcell; Jonathan Grant; Pat Boyle; Adam Frahill; Kieran Hanlon; Jamie O'Sullivan. Subs : Keegan Park; Barry Dillon; Derek Hanlon
Fairview Rgs 1 - 4 Regional Utd
John Mullane
Kieran O'Connell 2, Ken Nealon, Stephen Keeley
Fairview Rgs: Sean McNamara; Liam Byrnes; Josh Considine; Paul Danaher; Aaron Long; Conor Joyce; John Mullane; Kyle Brogan; Thomas Byrnes; David Hannon; Christy Doyle. Subs : Morgan Clancy; Stephen Gallagher; Niall O'Connor
Regional Utd: John Mulligan; Ian Hughes; Mike Reidy; David Cowpar; Andrew Cowpar; Evan Patterson; Declan Cusack; Kieran O'Connell; Evan Shine; Cian Byrnes; Ken Nealon. Subs : Nathan Clancy; Ray Lynch; Stephen Keeley; Peter Ryan
Nenagh AFC 4 - 0 Kilmallock
Ben Banaghan, Ross Fitzgerald, Roy Creagh, Nathan Kelly
Nenagh AFC: Aaron Savage; Jordan Lewis; Roy Creagh; Mark Cahill; Mark McKenna; Ross Fitzgerald; James McGrath; Mike O Gorman; Ryan Gilmartin; Nathan Kelly; Ben Banaghan.
Kilmallock: Brian Murphy; Anthony Barrett; Evan Mulcahy; Conor Moloney; John Heffernan; Rian Brady; Barry Sheedy; Jason Heffernan; Killian Hayes; Paul Doona; Jack Barry. Subs : Conor Barry; Dylan Brazil; Charlie O'Shea; Anthony Punch
Pike Rovers 4 - 1 Aisling Annacotty
Shane Walsh John Connery 3
Sosuke Kimura
Pike Rovers: Gary Neville; Darragh Carroll; Paddy O'Malley; Pat Mullins; Wayne Colbert; Colin Daly; Shane Walsh; Steve McGann; Eoin Hanrahan; John Connery; Pat Aherne. Subs : Michael Foley; Eddie Brazier; Wayne O'Donovan; Dara Walsh
Aisling Annacotty: Stephen Walsh; Evan O'Connor; Evan Quinlan; Jimmy Fyffe; Patrick Stanisewski; Dion Lynch; Chimka Manjor; Sosuke Kimura; Shane Donegan; Keith Mawdsley; Darren Harrington. Subs : Jack Cleary; John Lysaght
Division 1A
Aisling Ann B 3 - 5 Cappamore
Klorane Ndip, Darren Coughlan, Graham Power
Andy Murphy, Colin Ryan, Ryan Deere (2), Denis Fitzgerald
Castle Rvs 0 - 7 Murroe
Anthony Cusack, Brian Quinn, Liam Breen, Drew McLean, Mike McNamara, Liam Quinn 2
Geraldines 4 - 2 Corbally Utd
Thomas O'Grady, Christy O'Neill, Shane Byrne, Jack Clancy
Ian O'Donoghue, Jack Fitzgerald
Mungret Reg 2 - 0 Granville Rgs
Yakuba Yabre 2
Summerville Rvs 7 - 0 Knockainey
Craig Reddan 2, James Cleary 2, Evan O'Grady, Stephen Kiely, Ciaran Cable
Division 1B
Caherconlish 0 - 5 Croom Utd
Kevin Laffan 3, Conor Laffan, Kieran Larkin
Caherdavin Celtic 2 - 4 Athlunkard Villa
Og , Brian Doran
Jamie Kerley, Manni Ajuong, Keith Blake, Christian Kerley
Coonagh Utd 5 - 2 Newport
Keith Doran, Eoghan O'Neill, Joey Sheehan (2), Ger Myles
Kilfrush 2 - 3 Shelbourne
Mikey Ryan, Ronan McGee
Sam Egan (2), Brendan O'Dwyer
St Pats 4 - 2 Regional Utd B
Paul O'Brien, Dave Buston, Dave Buston Jnr, Og
Division 2A
Ballylanders 5 - 1 Moyross B
Danny Frewen (2), Dan Hennessy, Dylan Noonan, Eamon O'Mahoney, John Ryan
Ballynanty Rvs B 1 - 2 Caledonians
Cian O'Donoghue (2)
Corbally Utd B 1 - 3 Glenview Rvs
Chris Dunne
Sean Keane (2), Sean Dooley
Geraldines B 6 - 1 Charleville
Joe Keane (2), Paul Campbell, Josh Judge, David Crowe, David Moloney
James O'Shaughnessy
Nenagh AFC B 2 - 3 Hyde Rgs
Ryan Gilmartin, John Butler
Dale Hannon, Ger Nash, Aidan O'Brien
Division 2B
Aisling Annacotty C 0 -0 Murroe B
Athlunkard Villa B 2 - 2 Pallagreen
Dave Hartnett, Graham Carey
Pearce O'Dwyer, Vinnie Ryan
Kennedy Park 3 - 1 Mungret Reg
Cian O'Grady, Thomas McInerney (2)
Conor O'Leary
Newport 4 -0 Summerville Rvs B
Calem Harte (3), David Ryan
Division 3A
Bruff Utd 0- 6 Knockainey B
Cathal Hayes (2), Ger Peters, Sean O'Riordan, Diarmuid O'Dea, Dave Cregan
Janesboro B 2 - 3 Aisling Annacotty
Anthony McCormack, Nathan Kiely
Killian Pickford, Nabil Kassam, Niall Loughrane
Meanus 1 - 1 Herbertstown
Peadar McCarthy
Bob McInerney
Parkville 0- 1 Abbey Rvs
Danny Taylor
Prospect Priory B 1 - 4 Caherdavin Cel B
Darren McCormack
Aidan O'Connor, Brian Scales, Mark Tighe, Barry O'Sullivan
Division 3B
Kilmallock B 8 - 0 Shelbourne B
Conor Barry (4), Rob Conway, Ross Tierney, Donie Barry (2)
Newport C 2 - 10 Hyde Rgs B
Evan Mason, Lee Costello, Adam O'Neill, Christy Purcell, Dan Harris (2), Philip Moore (4)
Northside 5 - 1 Wembley Rvs
Mark Daly, Frank Walsh (2), Frank Daly, Anthony Mason
Division 4
Aisling E 0 - 7 Coonagh Utd B
Billy Connors (2), Jordon Fitzgerald, Cormac McDonnell (2), Kieran Simmonds, Og
Athlunkard Villa C 2 - 2 Coonagh Utd C
Ger Hayes, Darren Bridges
Kelvyn Reynolds, Antone McMahon
Mungret Reg C 0- 1 Summerville Rvs C
Felipe Rodrigues
Murroe C 1 - 6 Dromore Celtic
Andy Kelly
David Byrne, Brian Cullen, Rob Doyle, Joe Lynch (2), Shane Byrne
Parkville B 1 - 3 Kilfrush B
Mike O'Brien
Kevin Meade (3)
Youth Division One
Caledonians 1 - 5 Aisling Annacotty
Anthony McNamara
Eoin Murphy (2), Tommy Canty, Killian Moloney, OG
Kilfrush 1 - 2 Pike Rvs
Sean Reed Wasik, Cian Power
Regional Utd 1 - 1 Mungret Reg
Aaron Clifford
Star Rvs 1 - 6 Fairview Rgs
Ross Mitchell (2), Donal O'Regan, Joe Kavanagh, Dave Thompson, Alex Kiely
Youth Division Two
Aisling Annacotty B 0- 2 Knockainey
William Connery, Tadhg McCarthy
Corbally Utd 1 - 2 Charleville
Cian Malone
Luke Doyle, Tom Griffin
Kilmallock 5 - 4 Shelbourne
Enda O'Neill, Killian Kennedy, Sean O'Leary (2), Daire Brady
Jack Rice (3), Kasper Kacz
Newport 8 - 1 Regional Utd B
Devlin Courtney, Troy Porter (2), Elliot Slattery (3), Troy Porter, James Rochford
Under 17 Div One
Aisling Annacotty 0 - 3 Fairview Rgs
Alex Fitzgerald, Sean Byrnes, Blake Curran
Regional Utd 1 - 3 Mungret Reg
Jamie Greeves
Eamon Walsh, Evan Barrett (2)
Under 17 Div Two
Aisling Annacotty B 0 - 4 Kilfrush
Killian Reale, Shane O'Donoghue (2), Shane Bradshaw
Newport 2 - 2 Corbally Utd
Jack Foley, Jack Noble
Evan Fahy, Colin Browne
Star Rvs 1 - 0 Charleville
Anthony Keane
Under 17 Div Three
Ballynanty Rvs 1 - 4 Shelbourne
Sean Hartney, Jack Rice, Kasper Kucz, Luke O'Shea
Mungret Reg 2 - 4 Lisnagry
James Crotty, Lee Park, Taylor Gleeson, Niall McGrath
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