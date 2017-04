Limerick name team to face Galway in league semi-final

LIMERICK hurling manager John Kiely has named his starting line-up to face Galway in their Allianz Hurling League Division 1 semi-final at the Gaelic Grounds on Easter Sunday, 2pm.

LIMERICK: Nickie Quiad (Effin), Richie English (Doon), Richie McCarthy (Blackrock), Mike Casey (Na Piarsaigh), Diarmaid Byrnes (Patrickswell) (Captain), Declan Hannon (Adare), Seamus Hickey (Murroe/Boher); Alan Dempsey (Na Piarsaigh), William O’Donoghue (Na Piarsaigh); Shane Dowling (Na Piarsaigh), David Dempsey (Na Piarsaigh), Gearoid Hegarty (St Patrick’s); Cian Lynch (Patrickswell), Kyle Hayes (Kildimo/Pallaskenry), Graeme Mulcahy (Kilmallock) Substitutes: Barry Hennessy (Kilmallock), Stephen Cahill (Tournafulla), Sean Finn (Bruff), Gavin O Mahony (Kilmallock), James Ryan (Garryspillane), John Fitzgibbon (Adare), Tom Morrissey (Ahane), Barry Nash (South Liberties), Ronan Lynch (Na Piarsaigh), Sean Tobin (Murroe/Boher), Colin Ryan (Pallasgreen).