SLIDESHOW Limerick Junior Soccer Mid Week Fixtures confirmed

THE first mid week fixtures of the new season have been confirmed with Tuesday night seeing the opening ties of Divisions outside the top tier.

The Premier Division opened on Sunday with champions Janesboro claiming an opening weekend 2-1 victory over Aisling/Annacotty.

Tuesday August 15th

(All Games Kick Off 6.30)

McGettigans Bar Div 2B

Caledonians V Nenagh B, J Rooney, Corbally B V Geraldines B, J McNamara , Ballylanders V Ballynanty B, B Curtin, Moyross B V Charleville B, M Bourke, Glenview V Hyde Rgs, M Kennedy



McGettigans Bar Div 2B

Newport B V Athlunkard Villa B, S Rooney, Aisling/Annacotty C V Holycross B, J Curran, Kennedy Park V Summerville B, M Kavanagh, Mungret Regional B V Star Rvs, R Broe, Murroe B V Pallasgreen, Martin Monahan



Nick Green Youth Div One

Regional Utd v Star Rvs, T Duggan, Kilfrush v Caledonians, Elton, B Higgins, Pike Rvs v Mungret, M Kiely, Fairview Rgs v Aisling, G Clancy



Nick Green Youth Div Two

Newport v Kilmallock, Corbally Utd v Aisling, J Curran, Charleville v Regional B, M Murphy, Shelbourne v Knockainey, M Bourke



Wednesday August 16th

(All Games Kick Off 6.30)

Galtee Fuels Div 1A

Fairview Rgs V Cappamore, M Kiely



STA Furniture Div 3A

Caherdavin B V Knockainey B, J Clancy, Aisling Annacotty D V Prospect Priory B, R McCann, Abbey Rvs V Bruff Utd, Mike Monahan, Herbertstown V Janesboro B, F O'Neill, Meanus V Parkville, P O'Brien



7 C U17 Div One

Aisling v Regional Utd, D Power, Mungret Reg v Nenagh, J McNamara



Balon Sport U17 Div 2

Star Rvs v Aisling B, B Curtin, Regional Utd v Charleville, M Bourke, Newport v Kilfrush, J McNamara



Balon Sport U17 Div 3

Ballynanty Rvs V Regional Utd, D Brosnan, Caherdavin v Shelbourne, J Mulligan, Mungret Reg B v Holycross, M Cuddihy



Thursday Aug 17th

(All Games Kick Off 6.30 unless stated)

PJ Matthews Premier League

Regional Utd V Moyross, J McNamara, Aisling/Annacotty V Carew Park, R McCann, Holycross V Kilmallock, R Broe, Pike Rvs V Janesboro, D Power, B Curtin, S Rooney, Fairview Rgs v Ballynanty Rvs, N Casey, Charleville V Nenagh AFC, 7.00, M Kiely



Galtee Fuels Div 1A

Aisling Annacotty B V Summerville, T Duggan, Geraldines V Castle Rovers, R Peiper, Mungret Regional V Murroe, G Clancy, Granville V Knockainey, B Higgins, Prospect Priory V Corbally, Martin Monahan



Galtee Fuels Div 1B

St Pat's V Caherdavin, M Kavanagh, Caherconlish V Kilfrush, M Bourke, Coonagh V Regional B, J Curran, Southend V Shelbourne, M Kennedy, Hill Celtic V Athlunkard Villa, S Rooney, Newport V Croom, D Broughton



Friday Aug 18th

(All Games Kick Off 6.30)

All Tan Sunbed Div 3B League

Shelbourne B V Weston Villa, M Cuddihy, Hyde B V Cappamore B, Ross Lynch, Wembley V Kilmallock B, J Mulligan,



Edan Hair Salon Div 4

Dromore V Coonagh C, G Collopy, Coonagh B V Murroe C, D Downing, Summerville C V Athlunkard Villa C, R McCormack, Kilfrush B V Aisling Annacotty E, Mike Monahan, Parkville B V Mungret Regional C, P O'Brien

Saturday Aug 19th

(All Games Kick Off 6.30)

McGettigans Bar Div 2A League

Geraldines B V Caledonians, J Rooney, Ballynanty B V Nenagh B, J Curran , Hyde Rgs V Ballylanders, S Rooney, Glenview V Moyross B, M Monahan

McGettigans Bar Div 2B League

Holycross B V Newport B, M Bourke, Summerville B V Athlunkard Villa B, B Higgins, Star Rvs V Aisling/Annacotty C, G Clancy, Pallasgreen V Kennedy Park, M Kennedy, Murroe B V Mungret Regional B, M Murphy

Nick Green Youth Div One

Caledonians v Regional, J McNamara, Mungret Reg v Star Rvs, R Broe, Aisling v Kilfrush, D Power, Fairview Rgs v Pike Rvs, R McCann



Nick Green Youth Div Two

Aisling v Newport, G Collopy, Regional Utd v Kilmallock, K McCormack, Knockainey v Corbally, D Broughton

Sunday Aug 20th

(All Games Kick Off 10.30)

PJ Matthews Premier League

Moyross V Aisling/Annacotty, M Kiely, Regional Utd V Holycross, D Power, Carew Park V Pike Rvs, B Higgins, Kilmallock V Fairview Rgs, R McCann, Ballynanty Rvs V Nenagh AFC, R Broe

Galtee Fuels Div 1A

(All Games Kick Off 10.30)

Cappamore V Summerville, G Clancy, Murroe V Geraldines, T Duggan, Knockainey V Fairview B, N Casey, Corbally V Mungret Regional, J McNamara, Prospect/ Priory V Granville, R Peiper

Galtee Fuels Div 1B

(All Games Kick Off 10.30)

Kilfrush V St Pat's, D Broughton, Regional B V Caherdavin, M Kennedy, Shelbourne V Caherconlish, J Rooney, Athlunkard Villa V Coonagh, M Bourke, Croom V Southend, M Monahan, Newport V Hill Celtic, S Rooney

7 C U17 Div One

(All Games Kick Off 2.00)

Nenagh v Aisling, J McNamara, Fairview Rgs v Regional Utd, R Broe,



Balon Sport U17 Div 2

(All Games Kick Off 2.00)

Corbally Utd v Regional, J Curran, Kilfrush v Star Rvs, M Kavanagh, Charleville v Newport, D Reidy



Balon Sport U17 Div 3

(All Games Kick Off 2.00)

Lisnagry v Caherdavin, J Clancy, Holycross v Ballynanty Rvs, D Brosnan, Shelbourne v Mungret Reg, A Whelan

Monday Aug 21st

(All Games Kick Off 6.30)

STA Furniture Div 3A

Prospect Priory B V Caherdavin B, G Collopy, Bruff V Knockainey B, F O'Neill, Janesboro B V Aisling Annacotty D, S Rooney, Parkville V Abbey, M Bourke, Meanus V Herbertstown, P O'Brien

All Tan Sunbed Div 3B League

Newport C V Hyde B, J Clancy, Kilmallock B V Shelbourne B, D Brosnan, Cappamore B V Castle United, Mike Monahan, Northside V Wembley Rvs, A Whelan

Edan Hair Salon Div 4

Murroe C V Dromore, D Downing, Athlunkard Villa C V Coonagh C, K McCormack, Aisling Annacotty E V Coonagh B, J Mulligan, Mungret Regional C V Summerville C, M Cuddihy

Tuesday Aug 22nd

(All Games Kick Off 10.30)

McGettigans Bar Div 2A League

Ballynanty B v Caledonians, J Curran, Geraldines B V Charleville B, M Bourke, Nenagh B V Hyde Rgs, B Curtin, Corbally B V Glenview, J Rooney, Ballylanders V Moyross B, M Murphy

McGettigans Bar Div 2B League

Newport B V Summerville B, A Whelan, Holycross B V Star Rvs, B Higgins, Athlunkard Villa B V Pallasgreen, S Rooney, Aisling/Annacotty C V Murroe B, M Kennedy, Kennedy Park V Mungret Regional B, M Kiely

Edan Hair Salon Div 4

Parkville B V Kilfrush B, P O'Brien

Nick Green Youth Div One

Regional Utd v Mungret Reg, R Broe, Caledonians v Aisling, D Power, Star Rvs v Fairview Rgs, N Casey, Kilfrush v Pike Rvs, J McNamara



Nick Green Youth Div Two

Newport v Regional Utd, P O'Brien, Aisling v Knockainey, T Duggan, Kilmallock v Shelbourne, M Kavanagh

Thursday Aug 24th

(All Games Kick Off 6.30)

PJ Matthews Premier League

Holycross V Moyross, R Broe, Pike Rvs V Aisling/Annacotty, D Power, Fairview Rgs v Regional Utd, B Higgins, Charleville V Carew Park, J McNamara, Nenagh AFC V Kilmallock, 7pm Brickfield, N Casey, Ballynanty Rvs V Janesboro, M Kiely

Galtee Fuels Div 1A

Aisling/Annacotty B V Cappamore, Kilonan, M Murphy, Castle Rovers V Murroe, G Clancy, Summerville V Knockainey, T Duggan, Geraldines V Corbally, M Murphy, Prospect/ Priory v Fairview B, B Curtin, Mungret Regional V Granville, M Kavanagh,

Galtee Fuels Div 1B

St Pat's V Regional B, P O'Brien, Kilfrush V Shelbourne, D Broughton, Caherdavin V Athlunkard Villa, J Rooney, Caherconlish V Croom, S Rooney, Coonagh V Newport, J Curran, Southend V Hill Celtic, M Monahan

7 C U17 Div One

Aisling v Fairview Rgs, A Whelan, Regional Utd v Mungret Reg, J Mulligan



Balon Sport U17 Div 2

Aisling v Kilfrush, Annacotty 2, D Dowling, Newport v Corbally, Mike Monahan, Star Rvs v Charleville, K McCormack



Balon Sport U17 Div 3

Regional Utd v Holycross, Dooradoyle 2, D Brosnan, Mungret Reg v Lisnagry, Castlemungret, J Clancy, Ballynanty Rvs v Shelbourne, Bateman Park, G Clancy